Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση 5,9% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η άνοδος αποτυπώνει τη διατήρηση της θετικής δυναμικής στην αγορά αυτοκινήτου, παρά τις πιέσεις από το κόστος ζωής και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, με τα καινούργια οχήματα να εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της αγοράς .

Από το σύνολο των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά το 2025, τα καινούργια ανήλθαν σε 156.561, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% σε ετήσια βάση, ενώ τα μεταχειρισμένα εξωτερικού έφθασαν τις 101.575 μονάδες, αυξημένα κατά 6,3%. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα διατήρησαν τη μερίδα του λέοντος, με 225.168 ταξινομήσεις, έναντι 214.769 το 2024, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν και τα φορτηγά, που ανήλθαν σε 31.136, αυξημένα κατά 14%.

Στην κορυφή της κατάταξης των καινούργιων επιβατηγών βρέθηκε η Toyota, η οποία διατήρησε σαφές προβάδισμα με 22.465 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς άνω του 15%. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Peugeot με 11.320 καινούργια αυτοκίνητα, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Hyundai με 9.853 ταξινομήσεις.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις κατέγραψε και η Suzuki, η οποία βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα με 9.309 καινούργια επιβατηγά. Ακολούθησε η Opel με 7.495 ταξινομήσεις, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και η BMW με 7.432 καινούργια αυτοκίνητα. Σημαντική παρουσία στην αγορά είχαν επίσης η Citroën με 7.014 ταξινομήσεις και η Volkswagen με 6.255.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα του Δεκεμβρίου 2025, κατά τον οποίο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 23,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η έντονη άνοδος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των ταξινομήσεων καινούργιων οχημάτων, που ανήλθαν σε 11.956, καθώς και στην προσπάθεια των αντιπροσωπειών να κλείσουν τη χρονιά με αυξημένους όγκους πωλήσεων.