Η checklist που χρειάζεσαι, βήμα-βήμα, για να αντιμετωπίσεις χωρίς άγχος και απρόοπτα, τον χειμώνα που τις επόμενες μέρες θα δείξει το άγριο πρόσωπό του.

Καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, το αυτοκίνητο καλείται να λειτουργήσει σε συνθήκες σαφώς πιο απαιτητικές από εκείνες του καλοκαιριού. Βροχή, κρύο, περιορισμένη ορατότητα και –σε αρκετές περιοχές– χιόνι, συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν αφήνει περιθώρια για αμέλεια. Η σωστή προετοιμασία δεν είναι απλώς θέμα άνεσης, αλλά πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας. Γι’ αυτό και μια οργανωμένη, χειμερινή checklist μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη.

Η βάση κάθε χειμερινής προετοιμασίας είναι ο έλεγχος των ελαστικών. Αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο και η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα την πρόσφυση, το φρενάρισμα και τη σταθερότητα. Μετά τις καλοκαιρινές μετακινήσεις –συχνά με αυξημένο φορτίο– είναι απαραίτητος ο έλεγχος τόσο της πίεσης όσο και της φθοράς. Μικρές ρωγμές, ανομοιόμορφη φθορά ή χαμηλή πίεση μπορούν να γίνουν επικίνδυνες όταν το οδόστρωμα είναι κρύο ή ολισθηρό.

Εξίσου κρίσιμος είναι και ο έλεγχος της μπαταρίας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν την απόδοσή της και μια ήδη εξασθενημένη μπαταρία μπορεί να «παραδώσει πνεύμα» την πιο ακατάλληλη στιγμή. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από ταξίδια ή χειμερινές εξορμήσεις μπορεί να σας γλιτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ορατότητα είναι άλλος ένας παράγοντας που τον χειμώνα δοκιμάζεται καθημερινά. Οι υαλοκαθαριστήρες, μετά από μήνες έντονης ζέστης, συχνά χάνουν την ελαστικότητά τους. Ο έλεγχος της κατάστασής τους, όπως και του υγρού πλύσης, είναι απαραίτητος ώστε το παρμπρίζ να παραμένει καθαρό σε βροχή, λάσπη ή χιονόνερο.

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραμελείται ο έλεγχος και ο καθαρισμός του κλιματισμού. Το air condition δεν είναι χρήσιμο μόνο για δροσιά, αλλά και για το ξεθάμπωμα των τζαμιών. Ένας καθαρός και σωστά συντηρημένος κλιματισμός εξασφαλίζει υγιεινή ατμόσφαιρα στην καμπίνα και καλύτερη λειτουργία τους χειμερινούς μήνες.

Μικρές λεπτομέρειες κάνουν επίσης τη διαφορά. Η λίπανση των κλειδαριών με ειδικό σπρέι αποτρέπει το πάγωμα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο έλεγχος του εξοπλισμού ασφαλείας –κιτ πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρας, τρίγωνο, καλώδια εκκίνησης– διασφαλίζει ότι όλα βρίσκονται στη θέση τους και είναι άμεσα προσβάσιμα.

Για όσους κινούνται σε περιοχές με χιόνι ή προβλέπουν χειμερινά ταξίδια, τα αντιολισθητικά μέσα είναι απαραίτητα. Αλυσίδες ή κουβέρτες ελαστικών πρέπει να είναι κατάλληλες για τα ελαστικά του αυτοκινήτου και σε καλή κατάσταση, ενώ σε συγκεκριμένες περιόδους η παρουσία τους στο όχημα είναι και υποχρεωτική.

Τέλος, ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για αλλαγή ελαστικών. Γιατί ο χειμώνας μπορεί να είναι απαιτητικός, αλλά με τη σωστή προετοιμασία και τα κατάλληλα ελαστικά, γίνεται απλώς μια ακόμη εποχή οδήγησης, δίχως κακοτοπιές.