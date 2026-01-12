Τα υβριδικά μοντέλα – κυρίως τα ήπια και τα πλήρως υβριδικά – αποτέλεσαν την «χρυσή τομή» για πολλούς αγοραστές, προσφέροντας εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς το άγχος των υποδομών φόρτισης.

Το 2025 αποτέλεσε για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου μια χρονιά ωρίμανσης και εξισορρόπησης μετά τις έντονες αναταράξεις της προηγούμενης πενταετίας.

Με τις επιπτώσεις της πανδημίας, των προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και της ενεργειακής κρίσης να υποχωρούν σταδιακά, η αγορά βρήκε έναν πιο σταθερό ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται για μια ακόμη πιο απαιτητική και τεχνολογικά μεταβατική περίοδο το 2026.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων κινήθηκαν σε επίπεδα που θύμισαν προ κρίσης κανονικότητα, χωρίς όμως εκρηκτική ανάπτυξη. Οι καταναλωτές παρέμειναν προσεκτικοί, επηρεασμένοι από τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής, ωστόσο η ανάγκη ανανέωσης του γερασμένου στόλου – έναν από τους παλαιότερους στην Ευρώπη– συνέχισε να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ζήτησης. Ιδιαίτερα θετική ήταν η συμβολή των εταιρικών πωλήσεων και των μισθώσεων (leasing), που ενίσχυσαν τον συνολικό όγκο της αγοράς.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, το 2025 επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα γίνεται με πιο αργούς και ρεαλιστικούς ρυθμούς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Τα υβριδικά μοντέλα – κυρίως τα ήπια και τα πλήρως υβριδικά – αποτέλεσαν την «χρυσή τομή» για πολλούς αγοραστές, προσφέροντας εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς το άγχος των υποδομών φόρτισης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενίσχυσαν μεν το μερίδιό τους, αλλά εξακολούθησαν να περιορίζονται από τις υψηλές τιμές, τις ανησυχίες για την αυτονομία και τον άνισο γεωγραφικά χάρτη φορτιστών.

Παράλληλα, το 2025 ανέδειξε και τις προκλήσεις της αγοράς. Οι τιμές των νέων αυτοκινήτων παρέμειναν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά τη σταθεροποίηση των πρώτων υλών, γεγονός που διατήρησε ζωντανό το ενδιαφέρον για τα μεταχειρισμένα. Η αγορά των μεταχειρισμένων συνέχισε να λειτουργεί ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης», με αυξημένη ζήτηση για νεότερα, αξιόπιστα οχήματα, κυρίως εισαγόμενα, αλλά και με συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη διαφάνεια και την ποιότητα.

Κοιτώντας προς το 2026, οι προσδοκίες είναι μετριοπαθείς αλλά θετικές. Η αγορά αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές μακροοικονομικές αναταράξεις.

Το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιθανότατα θα ενισχυθεί, ιδιαίτερα αν συνοδευτεί από βελτιωμένα κίνητρα, περισσότερα προσιτά μοντέλα και ουσιαστική ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης. Τα plug-in υβριδικά και τα αποδοτικά βενζινοκίνητα αναμένεται επίσης να διατηρήσουν σημαντικό ρόλο, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια.

Συνολικά, το 2025 λειτούργησε ως έτος σταθεροποίησης και προσαρμογής για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά αποφάσεων: τόσο για τους καταναλωτές, που θα κληθούν να επιλέξουν τεχνολογία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όσο και για την Πολιτεία και τον κλάδο, που καλούνται να στηρίξουν μια μετάβαση βιώσιμη, ρεαλιστική και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας.