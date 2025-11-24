Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026.

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλφορίας 2026 μέχρι το τέλος του χρόνου. Όσοι διαθέτουν πιστωτικά κάρτα μπορούν να τα πληρώσουν και σε 12 άτοκες δόσεις.

Τέλη κυκλοφορίας 2025: Τα ποσά

Για ταξινόμηση οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2010:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 255 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.380 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2001 και 31 Δεκεμβρίου 2005:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 διαμορφώνονται στα 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

1786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 240 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 1.260 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων στην Ελλάδα πριν από το 2000:

0-300 κυβικά: 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 225 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.230 ευρώ.

Η διαδικασία πληρωμής

Για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ακολουθείται η εξής διαδικασία.

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επίσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής: