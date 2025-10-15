Το Grand Prix της Formula 1, από το Όστιν των Η.Π.Α έρχεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:00, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+.

Το 19ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, έρχεται στην πίστα «Circuit of the Americas» στο Όστιν των ΗΠΑ, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις της Formula 1, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Η μάχη για τον τίτλο κορυφώνεται!

Απομένουν 6 αγώνες (150 βαθμοί) και 3 Sprint (24 βαθμοί) για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Συνολικά, θα μοιραστούν 174 βαθμοί και τρεις οδηγοί διεκδικούν με αξιώσεις το στέμμα. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, έχει συγκεντρώσει 336 βαθμούς, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί 22 βαθμούς πίσω, ενώ ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, υπολείπεται κατά 63 βαθμούς από την κορυφή.

Η McLaren, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο των κατασκευαστών από τον προηγούμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη, θεωρητικά μπορεί να αφήσει τους δύο οδηγούς της ελεύθερους να μονομαχήσουν για τη δόξα. Ωστόσο, δεν λείπουν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ομάδα αβαντάρει τον Νόρις.

Μάλιστα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 και θρύλος των αγώνων στην Αμερική, Μάριο Αντρέτι, δήλωσε: «Συμπαθώ τον Πιάστρι — πιστεύω ότι έχει ψυχολογία νικητή και θα πάρει τον τίτλο. Αλλά για κάποιο λόγο που δεν κατανοώ, φαίνεται πως η ομάδα προωθεί τον Νόρις».

Το Circuit of the Americas φιλοξενεί αγώνα από το 2012. Έχει μήκος 5.513 μέτρα και 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά γρήγορες. Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλες ευθείες, καθεμία με αντίστοιχη ζώνη Drag Reduction System (DRS). Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια και μεγάλο πλάτος. Καταλήγει σε μια αριστερή στροφή 120 μοιρών, όπου οι οδηγοί συχνά διεκδικούν θέση.

Η τριπλέτα στροφών 3–6 θυμίζει την αντίστοιχη Maggots–Becketts στο Σίλβερστον, η τριπλέτα 12–15 παραπέμπει στο Χόκενχάιμ, ενώ οι στροφές 16–18 φέρνουν στο νου τη διαβόητη στροφή 8 της Κωνσταντινούπολης. Φέτος, η επιλογή ελαστικών παρουσιάζει ένα κενό ανάμεσα στις γόμες. Λόγω της τραχύτητας του οδοστρώματος, αλλά και των υψηλών ενεργειακών φορτίων που μεταφέρουν τα ελαστικά στις γρήγορες καμπές, διαθέσιμες είναι οι γόμες C1, C3 και C4.

Θα είναι ο 81ος αγώνας που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Όστιν έχουν πραγματοποιηθεί 12 αγώνες, από το 2012 έως και το 2024. Πολυνίκης είναι ο Λιούις Χάμιλτον με πέντε νίκες. Η Ferrari έχει σημειώσει τέσσερις νίκες στο Όστιν, η τελευταία εκ των οποίων πέρυσι, με τον Σαρλ Λεκλέρκ. Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει για τέταρτη φορά στην ιστορία του και αγώνα Sprint.

Παράλληλα, υπάρχει μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή, κατά την οποία οι οδηγοί προσπαθούν να βρουν το σωστό σετάρισμα και να αξιολογήσουν τα ελαστικά ως προς τη διάρκεια, την αντοχή και τη φθορά — σε μία πίστα που αναπόφευκτα δεν θα βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά μία ώρα πριν από τον αγώνα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 21:00 στο ANT1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, μία αποκλειστική συνέντευξη του κορυφαίου μηχανικού Πάντι Λόου για τα βιώσιμα καύσιμα και τις αλλαγές στις υβριδικές μηχανές από το 2026. Μη χάσετε, επίσης, το αφιέρωμα στη McLaren για το 10 ο πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά και όλες τις εικόνες των διάσημων στο grid.

Στο στούντιο, καλεσμένος των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη θα βρίσκεται ο πρωταθλητής EuroNASCAR, Θωμάς Κρασώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται επίσης οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη και Κώστας Λεώνης.

• F1 FP1 17/10 20:30 ANT1+

• F1 Sprint Qualifying 18/10 00:30 ANT1+

• F1 Sprint Race 18/10 20:00 ANT1+

• F1 Qualifying 19/10 00:00 ANT1, ANT1+

• F1 Formula 1 Show 19/10 21:00 ANT1+

• F1 Race 19/10 22:00 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 19/10 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

• F1 Race (delayed) 19/10 23:45 ANT1

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Όστιν των ΗΠΑ, όπου η μάχη για τον τίτλο της Formula 1 κορυφώνεται. Το Grand Prix αναμένεται με μεγάλη αγωνία, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί. Η απάντηση για τον μεγάλο νικητή θα δοθεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 από τον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!

