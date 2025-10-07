Διπλό όφελος έως 6.000 ευρώ και δωρεάν πακέτο φόρτισης για τα Elroq και Enyaq.

Η Skoda συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, ανακοινώνοντας την επέκταση του προγράμματος «Μήνας Ηλεκτροκίνησης», για τον Οκτώβριο.

Η επιτυχημένη αυτή ενέργεια, που έχει ήδη συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, προσφέρει διπλό όφελος συνολικής αξίας έως 6.000 ευρώ και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ.

Η ενέργεια αφορά στα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq και Enyaq, δύο μοντέλα που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο Top 5 των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Η Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει:

«Skoda e-Bonus» αξίας 3.000 ευρώ

Επιδότηση μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ύψους 3.000 € (Περισσότερες πληροφορίες: kinoumeilektrika3.gov.gr)

Παράλληλα, κάθε νέος αγοραστής επωφελείται από δωρεάν Wallbox Elli Charger Connect και δωρεάν μελέτη & τοποθέτηση συνολικής αξίας 840 ευρώ, σε συνεργασία με την Protergia, εξασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για φόρτιση στο σπίτι.

Η ενέργεια ισχύει για τιμολογήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2025 και δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda

Ο μήνας που κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

