Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 14:00 η Formula 1, έρχεται στον ΑΝΤ1+.

Ο ΑΝΤ1+, θα φιλοξενήσει αποκλειστικά στους δέκτες του, όλη την πορεία της Formula 1!

Το 17 ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, διεξάγεται στην πίστα του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ΑΝΤ1. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και το

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης.

Formula 1: 17ο Grand Prix- Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+

Η Formula 1 συνεχίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα και ταξιδεύει ανατολικά, με πρώτο σταθμό το Μπακού. Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, που βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από το επίπεδο της Κασπίας Θάλασσας, θα φιλοξενήσει τον 17 ο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος. Απομένουν συνολικά οκτώ αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν, με 224 βαθμούς να μοιραστούν, καθώς περιλαμβάνονται και τρεις αγώνες Sprint σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Κατάρ.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Όσκαρ Πιάστρι με 324 βαθμούς, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Λάντο Νόρις με 293, δηλαδή 31 λιγότερους. Στη McLaren, μετά τον τελευταίο αγώνα, άνοιξε μεγάλη συζήτηση, καθώς η ομάδα επέλεξε να διορθώσει την καθυστέρηση του Νόρις στα πιτ ζητώντας από τον Πιάστρι να του επιστρέψει τη 2 η θέση στο Ιταλικό Grand Prix. Η ομάδα επιδιώκει να κρατήσει ίσες αποστάσεις και να δώσει και στους δύο οδηγούς τις ίδιες ευκαιρίες για την κατάκτηση του τίτλου, ωστόσο, όσο πλησιάζουμε στο φινάλε, τα περιθώρια στενεύουν και η πίεση αυξάνεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδρομή στην πόλη των Ανέμων ξετυλίγεται γύρω από τους Πύργους της Φωτιάς (Flame Towers) και το παλιό κάστρο. Είναι η 9 η φορά που θα διεξαχθεί αγώνας στο Μπακού. Μόνο ο Σέρχιο Πέρεζ έχει κερδίσει δύο φορές εκεί: Πιάστρι (2024), Πέρεζ (2023, 2021), Φερστάπεν (2022), Μπότας (2019), Χάμιλτον (2018), Ρικιάρντο (2017), Ρόσμπεργκ (2016).

Ο Λεκλέρκ έχει κυριαρχήσει στη μάχη με το χρονόμετρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η διαδρομή των 6 χιλιομέτρων περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος, μήκους 2,2 χλμ., όπου αναμένεται να δούμε πολλά προσπεράσματα με τη βοήθεια του Drag Reduction System (DRS). Η δύναμη της υβριδικής μηχανής παίζει κυρίαρχο ρόλο, όπως και η σταθερότητα στο φρενάρισμα.

Τα φρεναρίσματα από 350 χλμ/ώρα στο τέλος της ευθείας κρύβουν πολύ δράμα και απαιτούν ειδικό σετάρισμα για σταθερότητα. Υπάρχουν επίσης 20 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι 90 μοιρών. Η κύρια ευθεία είναι πολύ πλατιά, χωρούν τουλάχιστον τρία μονοθέσια δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία της παλιάς πόλης, όπως η στροφή 8, η πιο στενή όλων, η πίστα έχει πλάτος μόλις επτά μέτρα.Τα στενά της παλιάς πόλης υπόσχονται θέαμα, εξόδους, 8συγκρούσεις και εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα για θεατές και τηλεθεατές. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας

ANT1+

C4, C5 και C6. Η υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτύχει ποτέ μονοθέσιο της Formula 1 σε αγώνα καταγράφηκε στο Μπακού, όταν ο Μπότας σημείωσε 378 χλμ/ώρα με τη Williams–Mercedes το 2016. Υπάρχουν όμως και στενά σημεία, που διανύονται με περίπου 60 χλμ/ώρα. Αυτό καθιστά τη ζωή των μηχανικών πολύπλοκη, όσον αφορά τον καθορισμό του επιπέδου αεροδυναμικής απόδοσης, καθώς αναζητούν τον καλύτερο συμβιβασμό για να διασφαλίσουν ότι το μονοθέσιο θα παραμείνει ανταγωνιστικό τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show» στο ΑΝΤ1+, που ξεκινά στις 13:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του Grand Prix την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του επικεφαλής FIA στη F1, Νικόλα Τομπάζη, για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Ακόμα, μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του ΑΝΤ1, πριν την εκκίνηση του ιταλικού Grand Prix, οι: Μάγδα Βαρούχα, Ελιζαμπέτα Γκρεγκοράτσι και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Επίσης, ο Πάνος Σεϊτανίδης «στρίμωξε» τον Αντρέα Στέλα για τις εντολές προς τους οδηγούς και ζήτησε τη γνώμη του Πιάστρι γι’ αυτό. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι: Μαρία Ανδρέαδη, Μαρία Θωμά, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Το «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί μετά το τέλος του αγώνα, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, τους αγώνες της F2, κ.ά.

Άραγε θα καταφέρει ο Μαξ Φερστάπεν να επανέλθει στις νίκες και να πλησιάσει στη βαθμολογία τους δύο πρώτους οδηγούς της McLaren; Η απάντηση θα δοθεί, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, στο 17 ο Grand Prix της Formula 1, που έρχεται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της

Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 17 ου GRAND PRIX ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΣΕ ΑΝΤ1+ ΚΑΙ ΑΝΤ1:

Πρόγραμμα απευθείας μεταδόσεων – εκπομπών GP Αζερμπαϊτζάν

19/9 F1 FP1 11:30 ANT1+

19/9 F2 Qualifying 13:00 ANT1+

19/9 F1 FP2 15:00 ANT1+

20/9 F1 FP3 11:30 ANT1+

20/9 F2 Sprint Race 13:15 ANT1+

20/9 F1 Qualifying 15:00 ANT1+

21/9 F2 Feature Race 10:00 ANT1+

21/9 F1 Formula 1 Show 13:00 ANT1+

21/9 F1 Race 14:00 ANT1+

21/9 F1 Post Race Με τη λήξη του αγώνα ANT1+

21/9 F1 Race delayed 16:30 ANT1