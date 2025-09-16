Ποιοι είναι οι δύο οδηγοί της Citroën για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E.

Η Citroën καλωσορίζει τους Jean Eric Vergne και Nick Cassidy στην περιπέτειά της με τη Formula E, που ξεκινάει φέτος. Αυτοί οι δύο ταλαντούχοι οδηγοί, με τεράστια εμπειρία στη Formula E, θα κρατήσουν ψηλά τα χρώματα της μάρκας καθώς η εταιρεία εισέρχεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA.

Ο 35χρονος Jean-Éric Vergne έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στον σύγχρονο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από μια λαμπρή καριέρα σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες μονοθέσιων, ο Γάλλος οδηγός έχει κάνει όνομα στη Formula E, καθώς είναι ο πρώτος που κέρδισε δύο συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους. Η ικανότητά του επεκτείνεται και στους αγώνες αντοχής, όπου οδηγεί για την Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC, συσσωρεύοντας εμπειρία και επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες αγώνων σε πίστες.

Συνοπτικά:

Πρωταθλητής Γαλλικής Formula Campus και Formula Renault 2.0 το 2008

Οδηγός Formula 1 με την Toro Rosso από το 2012 έως το 2014

Ντεμπούτο στη Formula E με την Andretti Autosport το 2014

Δύο φορές πρωταθλητής Formula E με την DS Techeetah

Ντεμπούτο το 2022 στο FIA WEC με την Peugeot TotalEnergies, ενώ συνεχίζει ακόμα να οδηγεί για την ομάδα

O 31χρονος Nick Cassidy είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα ταλέντα της γενιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από πολλές υποσχόμενες εμφανίσεις στα καρτ και στα μονοθέσια, ο Νεοζηλανδός οδηγός έλαμψε στην Ιαπωνία κερδίζοντας το «Τριπλό Στέμμα της Ιαπωνίας» (Super Formula, Super GT και Formula 3). Το 2020, εντάχθηκε στη Formula E, όπου γρήγορα καθιερώθηκε ως σοβαρός διεκδικητής του τίτλου, συγκεντρώνοντας νίκες και θέσεις στο βάθρο. Μετά από δύο αξιοσημείωτες σεζόν με την Jaguar TCS Racing, εντάχθηκε στην ομάδα Citroën Racing και επίσης στην ομάδα Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC.

Συνοπτικά:

