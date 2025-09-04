Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Auto Thessaloniki 2025 ΔΕΘ: Τα νέα μοντέλα της Renault σε πανελλήνια πρώτη παρουσία

Auto Thessaloniki 2025 ΔΕΘ: Τα νέα μοντέλα της Renault σε πανελλήνια πρώτη παρουσία
Η Renault θα παρουσιάσει τα νέα μοντέλα της, μεταξύ των οποίων και δύο πανελλήνιες πρεμιέρες, στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Thessaloniki 2025.

Στην Auto Thessaloniki 2025 στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η Renault, επίσημος εισαγωγέας της οποίας στην Ελλάδα είναι η Grand Automotive Hellas SA, από το Μάρτιο του 2025, θα παρουσιάσει τα νέα της, ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα, μοντέλα, δίνοντας ένα ηχηρό παρών που τονίζεται από τις 2 πανελλήνιες πρεμιέρες που κορυφώνουν την παρουσία της.

Renault Rafale E Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine e2f42

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στο ευρύ κοινό η Renault συστήνει το νέο κορυφαίο Rafale Hyper Hybrid 4x4 300hp, τη νέα της ναυαρχίδα. Το νέο σπορ και πολυτελές μοντέλο, εξοπλίζεται με υβριδικό plug-in σύστημα κίνησης, συνδυαστικής απόδοσης 300 ίππων, ενώ διαθέτει κίνηση και στους 4 τροχούς, με τον πίσω άξονα να εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων. Παράλληλα, διαθέτει το μοναδικό σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4 Control Advanced, που του εξασφαλίζει κορυφαία ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες και μεγάλη ευελιξία σε αστικό περιβάλλον. Με το 0-100km/h στα 6,4 δλ. το νέο Rafale καταναλώνει μόλις 5,8 lt./100km.

New Renault Austral 1 2ece2

Ακόμα μια πρωτιά στο περίπτερο της Renault είναι το νέο Renault Austral, το οποίο παρουσιάζεται στην κορυφαία έκδοση esprit Alpine full hybrid E-Tech 200. Με νέα δυναμική εμφάνιση και εφοδιασμένο με state of the art τεχνολογίες, όπως το Face ID που αναγνωρίζει το πρόσωπο του οδηγού και εφαρμόζει εξατομικευμένες ρυθμίσεις, το νέο Austral επωφελείται από την full hybrid Ε-Tech τεχνολογία κίνησης, με απόδοση 200 ίππων. Το νέο C-SUV μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 34.900€ (έκδοση mild hybrid 160 auto).

Renault 5 E Tech electric1 72fa8

Από το περίπτερο της Renault στη Θεσσαλονίκη δε θα μπορούσε να λείπει το απόλυτο σύμβολο του ρετρο-φουτουρισμού, το νέο, 100% ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech. Είναι το μοντέλο που όλοι θέλουν να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του όχι μόνο για τις τεχνολογίες και τον αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα του, απόδοσης έως 150 ίππων, αλλά και για τη χαρά της οδήγησης που μόνο ένα Renault μπορεί να προσφέρει.

Renault 5 E Tech electric 0e6e4

Το νέο, full hybrid C-SUV Renault Symbioz, με τον πληθωρικό χώρο αποσκευών, συμπληρώνει την παρουσία της Renault, αποτελώντας από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς, στη δημοφιλή κατηγορία που συμμετέχει. Τέλος, το Renault Captur full hybrid E-Tech ολοκληρώνει το model line-up του περιπτέρου.

Renault Symbioz Iconic Version Mercury Blue a7535

H Renault θα βρίσκεται στο περίπτερο Α5, ενώ η έκθεση Auto Thessaloniki 2025 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 6 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 22.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 22.00.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη ΔΕΘ, στα πλαίσια της οποίας διοργανώνεται και η Auto Thessaloniki 2025, ορίζονται ως εξής: Γενική είσοδος 5€, Μαθητές/Φοιτητές/ΑμεΑ 3€, Οικογενειακό 12€ (2 ενήλικες + 2 παιδιά).

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Απαλλαγή κληρονόμων από τα βάρη παλιών οχημάτων - Νέα διαδικασία για οριστική διαγραφή προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Απαλλαγή κληρονόμων από τα βάρη παλιών οχημάτων - Νέα διαδικασία για οριστική διαγραφή προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Οικονομία
Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Πολιτική
Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

Auto - Moto
«Επένδυση» στο μετρό Θεσσαλονίκης: Βάζεις 1 ευρώ για εισιτήριο μονής διαδρομής και παίρνεις ρέστα... 4 ευρώ

«Επένδυση» στο μετρό Θεσσαλονίκης: Βάζεις 1 ευρώ για εισιτήριο μονής διαδρομής και παίρνεις ρέστα... 4 ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

healthstat.gr
Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr