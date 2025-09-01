Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Αναθεωρείται η απαγόρευση κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035;

Αναθεωρείται η απαγόρευση κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035;
Να κρατήσω το βενζινοκίνητο ή να το πουλήσω και να πάρω ηλεκτρικό;

Είναι αλήθεια πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, αποτέλεσε σημείο καμπής για την αυτοκινητοβιομηχανία, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Ωστόσο, να τονίσουμε εδώ πως τους τελευταίους μήνες, εντάθηκαν οι φήμες περί πιθανής αναθεώρησης ή ακόμη και χαλάρωσης του μέτρου, υπό την πίεση τόσο των βιομηχανιών όσο και των κυβερνήσεων που ανησυχούν για τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της μετάβασης.

Σε επίπεδο κρατών τώρα, η Γερμανία και η Ιταλία βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιδράσεων, ζητώντας εξαιρέσεις για τα συνθετικά καύσιμα (e-fuels), ενώ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επισημαίνουν ότι η βίαιη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση ενδέχεται να αφήσει πίσω σημαντικό μέρος της παραγωγικής τους βάσης. Παράλληλα, αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποιούν ότι το κόστος ανάπτυξης και οι καθυστερήσεις στην εγκατάσταση υποδομών φόρτισης απειλούν να δημιουργήσουν κενά στην αγορά και να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις δυσκολίες, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει επίσημα τη διαδικασία επανεξέτασης. Αντίθετα, επιμένει πως ο στόχος του 2035 παραμένει ενεργός και αναγκαίος για την επίτευξη των δεσμεύσεων της Ε.Ε. σχετικά με την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Οι συζητήσεις που γίνονται κινούνται κυρίως γύρω από τεχνικές διευκρινίσεις, όπως η χρήση e-fuels σε περιορισμένη κλίμακα και η προσαρμογή των κανόνων για ειδικές κατηγορίες οχημάτων.

Που βρισκόμαστε όμως πραγματικά σήμερα; Σε αυτή τη φάση λοιπόν, η φημολογία για μια γενική αναθεώρηση φαίνεται όπως όλα δείχνουν να ξεπερνά την πραγματικότητα. Η πολιτική βούληση για το «τέλος των θερμικών» παραμένει ακόμη ισχυρή, έστω κι αν το χρονοδιάγραμμα δοκιμάζεται από την ίδια την οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα.

Όπως έγινε γνωστό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, αναμένεται να συζητήσει στις 12 Σεπτεμβρίου με εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να εξετάσουν την “βιώσιμη” μελλοντική στρατηγική. Το δύσκολο οικονομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο, με την αυξημένη παρουσία των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών και τους εμπορικούς δασμούς-φραγμούς των ΗΠΑ, δεν αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο σε αυτή την κατεύθυνση.

Από την άλλη, παρά την εμφάνιση πολλών νέων ηλεκτρικών μοντέλων στις ευρωπαϊκές αγορές το τελευταίο διάστημα, το μερίδιο αγοράς τους με το ζόρι προσεγγίζει το 15%. Γεγονός είναι πως οι κατασκευαστές εξακολουθούν να εξαρτώνται οικονομικά από τα θερμικά μοντέλα, ιδίως τα SUV και δη τα premium, τα οποία κατά κοινή ομολογία αποφέρουν υψηλά περιθώρια κέρδους.

Το βέβαιο είναι ότι οι μήνες που έρχονται θα είναι καθοριστικοί. Στην περίπτωση δηλαδή που οι πιέσεις συνεχιστούν και η ηλεκτροκίνηση δεν επιταχύνει με τον ρυθμό που απαιτείται, η Ευρώπη ίσως αναγκαστεί να προσαρμόσει εκ νέου το σχετικό πλαίσιο και να πάρει πίσω τα συμφωνηθέντα. Μέχρι τότε όμως, το 2035 εξακολουθεί να αποτελεί τον κομβικό ορίζοντα για την αυτοκίνηση της επόμενης ημέρας.

Προσωπικά, θεωρώ απίθανο να μην επέλθει αναθεώρηση του παραπάνω πλαισίου απαγόρευσης, μιας και οι οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, πόσο μάλλον οι ελλιπείς υποδομές, κυρίως στο νότιο τμήμα της.

Τα αυτοκίνητα με θερμική «καρδιά», κατά την ταπεινή μου γνώμη δύσκολα θα παραδώσουν εν λευκό την σκυτάλη, όσο δηλαδή υπάρχει ακόμη το «θολό τοπίο» γύρω από το ρεύμα και την... αμφισβητήσιμη αποδοχή του και φυσικά, έως ότου λυθούν τα «δομικά» προβλήματα του υδρογόνου (π.χ. η δύσκολη αποθήκευση), που ακούγεται όλο και συχνότερα τελευταία. Το σίγουρο είναι, πως διανύουμε μια άκρως μεταβατική περίοδο στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο χρόνος θα αποδείξει προς τα που θα γείρει τελικά η πλάστιγγα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση προϊόντος που διαφημίζεται ως καλλυντικό

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση προϊόντος που διαφημίζεται ως καλλυντικό

Υγεία
Τι ισχύει με την ουσία που απαγορεύτηκε στα gel νυχιών ως τοξική

Τι ισχύει με την ουσία που απαγορεύτηκε στα gel νυχιών ως τοξική

Υγεία
Απαγόρευση για gel νυχιών από 1η Σεπτεμβρίου

Απαγόρευση για gel νυχιών από 1η Σεπτεμβρίου

Life
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής: Τα σημεία σε Έδεμ Φαλήρου, ακτή Σουνίου και Μικρολίμανο

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής: Τα σημεία σε Έδεμ Φαλήρου, ακτή Σουνίου και Μικρολίμανο

Ελλάδα

NETWORK

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr
«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr
Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

healthstat.gr