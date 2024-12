To νέο CUPRA Terramar προκρίνεται στους finalists για το ευρωπαϊκό «Car of the Year 2025»

Το CUPRA Formentor ήταν μεταξύ των 7 φιναλίστ το 2021 και το CUPRA Born ακολούθησε το 2022.

Το CUPRA Terramar είναι ο νέος ήρωας της μάρκας για μια νέα εποχή. Το εξηλεκτρισμένο σπορ SUV τοποθετεί την CUPRA στην καρδιά της ταχύτερα αναπτυσσόμενης κατηγορίας της αγοράς στην Ευρώπη. Η τολμηρή του προσέγγιση αναγνωρίζεται τώρα κατακτώντας μια από τις επτά θέσεις των φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2025». Το CUPRA Terramar είναι φέτος ένας από τους διεκδικητές του τίτλου «Car of the Year 2025», διευρύνοντας παράλληλα το κοινό της μάρκας και προσελκύοντας νέους πελάτες που αναζητούν εξαιρετική σχεδίαση και περισσότερες επιδόσεις.

Η υποψηφιότητά του υποδηλώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ειδικών προς την CUPRA, καθώς κάθε νέο μοντέλο που λανσάρεται αξιολογείται από την επιτροπή του θεσμού «Car of the Year». Το CUPRA Formentor ήταν μεταξύ των 7 φιναλίστ το 2021 και το CUPRA Born ακολούθησε το 2022.

«Η επιλογή του CUPRA Terramar ως φιναλίστ για το Car of the Year 2025 αναγνωρίζει την ανάπτυξη της μάρκας, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ώριμη και είναι πιο σίγουρη από ποτέ για την ταυτότητά της, χωρίς συμβιβασμούς στην αυθεντικότητα», δήλωσε ο Wayne Griffiths, CEO της CUPRA. «Το CUPRA Terramar είναι ένας φόρος τιμής στην εμβληματική πίστα αγώνων όπου γεννήθηκε η CUPRA και επαναπροσδιορίζει τι 2 μπορούν να προσφέρουν τα SUV, σε επίπεδο συναισθημάτων, επιδόσεων και σχεδίασης», πρόσθεσε.

Το CUPRA Terramar υιοθετεί μια νέα σχεδιαστική γλώσσα, με μια τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του εσωτερικού, καθώς τα μπάκετ καθίσματα είναι επενδεδυμένα είτε με ύφασμα που έχει δημιουργηθεί από 100% ανακυκλωμένο νήμα SEAQUAL® Dinamica® που περιέχει τουλάχιστον 73% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ή με δέρμα φυτικής κατεργασίας.

Το CUPRA Terramar προσφέρεται με πέντε διαφορετικές επιλογές κινητήριων συνόλων, καλύπτοντας τρεις διαφορετικές τεχνολογίες: TSI (βενζίνη), eTSI (ήπια υβριδική) και τη νέα γενιά των plug-in υβριδικών συστημάτων κίνησης (eHybrid), με ισχύ που κυμαίνεται από 150PS έως 272PS. Οι νέας γενιάς plug-in υβριδικοί κινητήρες (eHybrid) του CUPRA Terramar αποδίδουν έως 272 ίππους (200 kW) και παρέχουν περισσότερα από 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας. Το CUPRA Terramar αποκαλύφθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του America's Cup.

Με το σλόγκαν «Τhere's Νo Second», η μάρκα παρουσίασε μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με την ονομασία «CUPRA Terramar America’s Cup», η οποία αποτέλεσε το επίσημο αυτοκίνητο της 37ης διοργάνωσης του αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη. Η επιτροπή του θεσμού «Car of the Year 2025» αξιολόγησε 42 μοντέλα, τα οποία αποτέλεσαν την αρχική long list των υποψηφίων, καταλήγοντας στους επτά τελικούς διεκδικητές του τίτλου. Η 60μελής επιτροπή που απαρτίζεται από καταξιωμένους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 ευρωπαϊκές χώρες, θα επιλέξει σε επόμενη φάση τον τελικό νικητή, ο οποίος θα 3 ανακοινωθεί στις αρχές του 2025, ενώ την χώρα μας εκπροσωπεί στον θεσμό η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού 4 ΤΡΟΧΟΙ, κα Ελένη Ξενάκη.