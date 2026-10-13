Στη διάθεση του Παναθηναϊκού ξανά ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Για το 5/5 στη Euroleague ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στην πρώτη του εκτός έδρας αναμέτρηση στη φετινή διοργάνωση.

Σε μία έδρα, όπου παραδοσιακά δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του ως αντίπαλος θα επιδιώξει τη διεύρυνση του αήττητου σερί των «πρασίνων».

Η Παρτιζάν έχει ξεκινήσει δυνατά στην Euroleague, έχοντας απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στο Βελιγράδι με τις γνωστές απουσίες των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, ενώ διαθέσιμος για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ξανά ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Για τους γηπεδούχους, ο Ζοάν Πεναρόγια δε θα έχει στη διάθεσή του τους Βάνια Μαρίνκοβιτς και Ντέρικ Γουίλις, με τον Λαμάρ Στίβενς να είναι ξανά διαθέσιμος.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports 4.