Ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στιγμές τρόμου βίωσαν πολίτες τα ξημερώματα της Κυριακής 11/10 στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 45χρονος οδηγός αυτοκινήτου τράκαρε σε τζαμαρία καταστήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με το Parallaximag.gr το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και τις υλικές ζημιές του καταστήματος. Σε έλεγχο μέθης που του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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