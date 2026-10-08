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Δύσκολη η σημερινή αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό.

«Μάχη» αήττητων απόψε (08/10) στο T-Center Athens, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Φενέρ, έχουν δώσει μόνο εντός έδρας αναμετρήσεις στη διοργάνωση, έχοντας αμφότεροι από τρεις νίκες.

Οι απουσίες για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζονται, όμως υπάρχουν και επιστροφές. Οι Σέρβος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά τον Μουσταφά Φαλ, ενώ επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκαβόπολους. Εκτός παραμένουν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Στο στρατόπεδο των Τούρκων, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τον Σέιν Λάρκιν, ενώ αμφίβολος είναι ο Μπιτίμ.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.