Για την Interwetten, η προσθήκη του Θοδωρή Ζαγοράκη σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να αφήσει το αποτύπωμά της και πέρα από το ποδόσφαιρο.

Δύο αρχηγοί που σήκωσαν τα μεγαλύτερα τρόπαια με τις Εθνικές τους ομάδες, δύο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μία ξεχωριστή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Η interwetten ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, παρουσία του επί σειρά ετών Brand Ambassador της εταιρείας, Λόταρ Ματέους.

Το Makedonia Palace φιλοξένησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την επίσημη παρουσίαση της νέας συνεργασίας της interwetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το UEFA Nations League.

Η χρονική συγκυρία δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστή. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο αρχηγός της Ελλάδας στον ανεπανάληπτο θρίαμβο του Euro 2004 και ο αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, νέος CSR Ambassador της interwetten, και ο Λόταρ Ματέους, που διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με την εταιρεία, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις δύο Εθνικές, τις μεγάλες στιγμές της καριέρας τους, αλλά και όσα τους συνδέουν με την Interwetten.

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Μάριος Λευκαρίτης: «Μια απόφαση που χρειάστηκε μόλις 5 λεπτά»

Τον Θοδωρή Ζαγοράκη καλωσόρισε στην ομάδα της Interwetten ο Country Director της εταιρείας, Μάριος Λευκαρίτης, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη συνεργασία ήταν μία από τις ευκολότερες που χρειάστηκε να πάρει τα τελευταία χρόνια.

«Η απόφασή μας να συνεργαστούμε με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αποδείχθηκε η πιο εύκολη και γρήγορη που έχω λάβει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην επικοινωνιακή παρουσία του αρχηγού του 2004. Όπως τόνισε ο Μάριος Λευκαρίτης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον κοινωνικό της χαρακτήρα και στις φιλανθρωπικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

«Η συνεργασία μας, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς», υπογράμμισε.

Ζαγοράκης: «Ο Ματέους ήταν το πρότυπό μου»

Για τον ίδιο τον Θοδωρή Ζαγοράκη, η πρώτη επίσημη παρουσία του με την interwetten έκρυβε και μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή. Απέναντί του βρισκόταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που θαύμαζε πολύ πριν γράψει τη δική του ιστορία με το περιβραχιόνιο της Εθνικής Ελλάδας.

«Για εμένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Τον θαύμαζα από μικρό παιδί», ανέφερε ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004.

Μιλώντας για τη νέα του συνεργασία, στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που, όπως τόνισε, διαπίστωσε από την πρώτη στιγμή στους κόλπους της interwetten, ενώ αναφέρθηκε στην ευθύτητα, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία ως στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης με μια στοιχηματική εταιρεία.

Ο Ζαγοράκης δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στην Εθνική. Έχοντας διατελέσει αρχηγός της σημαντικότερης στιγμής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σημερινή γενιά, κάνοντας λόγο για μια ομάδα με «τρομερό ταλέντο» και πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας.

Από το 1990 και το 2004 στο Ελλάδα – Γερμανία

Η παρουσία του Λόταρ Ματέους στη Θεσσαλονίκη ένωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο δύο διαφορετικές εποχές. Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990 θυμήθηκε, μάλιστα, ότι βρισκόταν στις εξέδρες το 2004 όταν η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, με τον συμπατριώτη του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο.

Ο Γερμανός θρύλος μίλησε παράλληλα για τη δική του πολυετή συνεργασία με την Interwetten, κάνοντας λόγο για μια σχέση που πλέον αισθάνεται «σαν οικογένεια», βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό.

Με το Ελλάδα – Γερμανία της Τούμπας να απέχει λίγες μόνο ώρες, η συζήτηση αναπόφευκτα έφτασε και στο σήμερα. Ο Ματέους αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην Εθνική Ελλάδας και στην παρουσία αρκετών διεθνών σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία αποδεικνύουν την ποιότητα της ομάδας.

Η συνάντηση στο Makedonia Palace αποτέλεσε έτσι κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση μιας νέας συνεργασίας. Ζαγοράκης και Ματέους, δύο αρχηγοί που έμαθαν να οδηγούν τις ομάδες τους στην κορυφή, συναντήθηκαν αυτή τη φορά κάτω από την ίδια «φανέλα», εκείνη της Interwetten.

Για την Interwetten, η προσθήκη του Θοδωρή Ζαγοράκη σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να αφήσει το αποτύπωμά της και πέρα από το ποδόσφαιρο, με την κοινωνική προσφορά και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες να βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας.