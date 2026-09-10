Από τον πολιτισμό και τα εμβληματικά αξιοθέατα μέχρι τη γαστρονομία και τη ζωντανή ψυχαγωγία, το Άμπου Ντάμπι προσφέρει μια σειρά από μοναδικές εμπειρίες μεταξύ των αγώνων μπάσκετ.

Το Άμπου Ντάμπι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, φιλοξενώντας το πρώτο Euroleague Basketball SuperCup στο Etihad Arena, Yas Island, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η νέα διοργάνωση φέρνει στο Άμπου Ντάμπι τέσσερις κορυφαίους συλλόγους – τον κάτοχο του τίτλου της EuroLeague Ολυμπιακό Πειραιώς, τον πρωταθλητή της EuroLeague για το 2025 Φενερμπαχτσέ Tarfin Κωνσταντινούπολης, τη φιναλίστ του 2026 Ρεάλ Μαδρίτης και τη Dubai Basketball, που εκπροσωπεί τα ΗΑΕ – για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και θέαμα.



Ακολουθώντας το φορμάτ του Final Four, οι αγώνες θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 17:00 και στις 20:00 (ώρα Ελλάδος). Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός Πειραιώς θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ Tarfin Κωνσταντινούπολης, ενώ η Dubai Basketball θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με τον αγώνα για την τρίτη θέση να προηγείται του πρώτου τελικού του Euroleague Basketball SuperCup.

Τα εισιτήρια έχουν ήδη ξεκινήσει να διατίθενται, με ολοκληρωμένα πακέτα που περιλαμβάνουν και τους τέσσερις αγώνες στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς μονοήμερου εισιτηρίου. Καθώς οι αγώνες πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες, το πρόγραμμα αφήνει αρκετό χρόνο για την εξερεύνηση των πολιτιστικών, γαστρονομικών και ψυχαγωγικών επιλογών που προσφέρει το Άμπου Ντάμπι.

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Ακολουθούν πέντε προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι με αφορμή το SuperCup:

Δράση γεμάτο αδρεναλίνη στο Yas Island

Το Yas Island προσφέρει πολλές επιλογές για δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν από τους βραδινούς αγώνες. Το Ferrari World Abu Dhabi φιλοξενεί συναρπαστικές διαδρομές, ενώ το Warner Bros. World Abu Dhabi προσφέρει αμέτρητες επιλογές για κάθε οικογένεια. Για μια διαφορετική εμπειρία, το Yas Waterworld αποτελεί ιδανική επιλογή για δροσιά και διασκέδαση. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν, επίσης, να επισκεφθούν το Yas Marina Circuit, έδρα του Grand Prix Φόρμουλα 1 του Άμπου Ντάμπι, και να οδηγήσουν σε επίσημη πίστα Formula 1.

Γαστρονομία και διασκέδαση στο Yas Bay Waterfront

Το Yas Bay Waterfront αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα γεύμα πριν από τον αγώνα ή ένα σνακ μετά τη λήξη του. Κατά μήκος του παραλιακού πεζοδρόμου υπάρχουν επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές προτιμήσεις, από πιο απλά σνακ έως εκλεπτυσμένες γαστρονομικές προτάσεις.

Πολιτιστική εξερεύνηση στο Saadiyat Island

Για μια πολιτιστική στάση ανάμεσα στους αγώνες, το Saadiyat Island βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τον χαρακτηριστικό θόλο του Louvre Abu Dhabi, να ανακαλύψουν την εντυπωσιακή τέχνη του teamLab Phenomena Abu Dhabi και να εξερευνήσουν τον φυσικό κόσμο στο Natural History Museum Abu Dhabi. Το Zayed National Museum προσφέρει, παράλληλα, την ευκαιρία για μία μοναδική γνωριμία με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά των ΗΑΕ.

Εμβληματικά αξιοθέατα του Άμπου Ντάμπι

Για όσους διαθέτουν χρόνο για μία μόνο επίσκεψη στην πόλη, το Μεγάλο Τζαμί Sheikh Zayed αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά και πνευματικά ορόσημα του Άμπου Ντάμπι, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά του εμιράτου. Μια ακόμη ξεχωριστή επιλογή είναι το Qasr Al Watan, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες μια ματιά στο εσωτερικό ενός εν ενεργεία προεδρικού μεγάρου. Αξίζει, επίσης, να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα η εντυπωσιακή βραδινή φωτεινή παράσταση «Palace in Motion».

Διαμονή κοντά στη δράση

Με το Etihad Arena να βρίσκεται στο Yas Island, υπάρχουν πολλές επιλογές διαμονής σε κοντινή απόσταση από το στάδιο. Το W Abu Dhabi – Yas Island και το Hilton Abu Dhabi Yas Island προσφέρουν άνετη διαμονή, με εύκολη πρόσβαση στο στάδιο, τα αξιοθέατα και τα εστιατόρια της περιοχής.

Για όσους επιλέξουν να μείνουν εκτός του Yas Island, η παραλία Al Raha απέχει περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, ενώ το Saadiyat Island βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20–25 λεπτών. Οι δύο περιοχές προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε παραλίες, resorts και σημαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα.

Δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ αποτελούν μόνο την αρχή. Με τον πολιτισμό, τα αξιοθέατα, τις παραλίες, τη γαστρονομία και τη ζωντανή ψυχαγωγία να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, το Σαββατοκύριακο του SuperCup αποτελεί τη τέλεια αφορμή για να γνωρίσει κανείς μια διαφορετική πλευρά του Άμπου Ντάμπι.

Η δράση ξεκινά στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να είναι διαθέσιμα για τη διοργάνωση και τις δύο ημέρες στον παρακάτω σύνδεσμο - https://www.etihadarena.ae/en/event-booking/euroleague-supercup-2026/