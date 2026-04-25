Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποσυμφόρηση και τη συνέχιση της εισόδου του κόσμου στις εξέδρες.

Μικρής έντασης επεισόδια μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και δυνάμεων της αστυνομίας είχαμε έξω από το Πανθεσσαλικό, περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ.

Φίλοι του ΠΑΟΚ είχε συγκεντρωθεί έξω από το σημείο όπου έπρεπε να περάσουν από τον έλεγχο της αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού.

Στιγμιαία επικράτησε ένταση ανάμεσα σε φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης και των Αρχών, ωστόσο, η κατάσταση δεν ξέφυγε και εκτονώθηκε άμεσα.

Μεγάλη ταλαιπωρία, όμως, υπήρξε και για τους φίλους του ΟΦΗ, καθώς δημιουργήθηκε πρόβλημα με τη ροή εισόδου των οπαδών στο Πανθεσσαλικό.