Δύο δευτερόλεπτα «χώρισαν» τους δύο πρώτους στον μαραθώνιο του Ντέλαγουερ.

Viral έχει γίνει το βίντεο με τη στιγμή του τερματισμού στον μαραθώνιο του Ντέλαγουερ και όχι για τις επιδόσεις που σημειώθηκαν στον αγώνα.

Στην τελική ευθεία πριν από τον τερματισμό, ο Κάρσον Μέλο προπορευόταν με αρκετά μέτρα διαφορά από τον δεύτερο. Όμως, δεν είχε υπολογίσει το εκπληκτικό, για τα δεδομένα του μαραθωνίου, σπριντ που έκανε ο Τζόσουα Τζάκσον.

Ο Μέλο έκανε το λάθος και άρχισε να πανηγυρίζει νωρίς, μη συνειδητοποιώντας πόσο απειλητικά τον πλησίαζε ο Τζάκσον. Και πάνω στο «νήμα» του τερματισμού, έχασε.

Ο Τζάκσον ήταν τελικά ο νικητής, τερματίζοντας σε 2ωρ.43.12, με διαφορά μόλις δύο δευτερολέπτων από τον δεύτερο, τελικά, Μέλο (2ωρ.43.14).

{https://www.instagram.com/p/DXXdSlDkUfp/}