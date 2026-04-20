Viral έχει γίνει το βίντεο με τη στιγμή του τερματισμού στον μαραθώνιο του Ντέλαγουερ και όχι για τις επιδόσεις που σημειώθηκαν στον αγώνα.
Στην τελική ευθεία πριν από τον τερματισμό, ο Κάρσον Μέλο προπορευόταν με αρκετά μέτρα διαφορά από τον δεύτερο. Όμως, δεν είχε υπολογίσει το εκπληκτικό, για τα δεδομένα του μαραθωνίου, σπριντ που έκανε ο Τζόσουα Τζάκσον.
Ο Μέλο έκανε το λάθος και άρχισε να πανηγυρίζει νωρίς, μη συνειδητοποιώντας πόσο απειλητικά τον πλησίαζε ο Τζάκσον. Και πάνω στο «νήμα» του τερματισμού, έχασε.
Ο Τζάκσον ήταν τελικά ο νικητής, τερματίζοντας σε 2ωρ.43.12, με διαφορά μόλις δύο δευτερολέπτων από τον δεύτερο, τελικά, Μέλο (2ωρ.43.14).
{https://www.instagram.com/p/DXXdSlDkUfp/}