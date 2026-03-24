Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play off για την ανάδειξη πρωταθλητή στη Super League.

Έξι αγωνιστικές λοιπόν για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026, με την ομάδα του AEK να προπορεύεται στην βαθμολογία, έχοντας 60 βαθμούς, έναντι 58 του Ολυμπιακού, 57 του ΠΑΟΚ και 49 του Παναθηναϊκού. Η πρεμιέρα βρίσκει αντιμέτωπους τους δυο πρώτους, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως η 1η αγωνιστική των Playoffs θα διεξαχθεί στις 4-5 Απριλίου, ενώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρχει δράση, λόγω της διακοπής για το Πάσχα. Σέντρα θα έχουμε ξανά στις 18-19 του μήνα, με την 2η «στροφή». Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων θα οριστούν την ερχόμενη Δευτέρα (30/3).

