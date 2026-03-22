Πριν από την έναρξη του αγώνα, ανακοινώθηκε στο γήπεδο η ανανέωση του συμβολαίου του Πέτρου Μάνταλου έως το καλοκαίρι του 2027.

Με συνοπτικές διαδικασίες η ΑΕΚ «καθάρισε» το ματς με την Κηφισιά και επικρατώντας 3-0 έκλεισε την κανονική σεζόν της Super League στην κορυφή. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο και το ματς είχε πάρει το δρόμο του, με σκόρερ τους Γιόβιτς (6΄-πέναλτι), Πέτκοφ (17΄-αυτογκόλ) και Βάργκα (25΄).

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή και απέφυγε τον Λαρουσί, ο οποίος τον βρήκε με το χέρι στο πρόσωπο. Πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Γιόβιτς για το 16ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 17΄ από λάθος του Ραμίρες ο Κοϊτά έκλεψε και προσπάθησε να σκοράρει από μακριά, η μπάλα βρήκε στον Πέτκοφ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 25΄ ο Βάργκα έγραψε το 3-0 από ασίστ του Πινέδα, σκορπώντας ενθουσιασμό στις κερκίδες της «Αγιάς Σοφιάς».

Η Κηφισιά είχε δοκάρι με τον Πόμπο στο 31΄. Στο β΄ ημίχρονο το ματς «έσβησε» με τους δύο προπονητές να αποσύρουν τα «βαριά» χαρτιά ενόψει της συνέχειας και να κάνουν συντήρηση δυνάμεων. Η Κηφισιά θα συμμετάσχει στα play out όπου μπαίνει με πλεονέκτημα 10 βαθμών από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.

Διαιτητής: Φωτιάς

Κίτρινες: Πήλιος - Λαρουσί, Χουχούμης, Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα (85΄ Σαχαμπό), Περέιρα (78΄ Γκρούγιτς), Μάνταλος, Κοϊτά (62΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (62΄ Ελίασον), Βάργκα (46΄ Ζίνι)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί (27΄ Χουχούμης), Ρουκουνάκης, Αμανί (82΄ Βιγιαφάνες), Σόουζα, Αντόνισε (27΄ Νάναλι), Πόμπο (58΄ Μπέρνι), Χριστόπουλος (58΄ Θεοδωρίδης).

