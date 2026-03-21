Στην πρώτη θέση ο Άρμαντ «Μόντο» Ντουπλάντις.

Ασημένιος είναι ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,05μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Τορούν 2026.

Ο τελικός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν (Σάββατο 21/3,19.25) ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικός.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε το «παρών» διεκδικώντας- και λαμβάνοντας- το έβδομο μετάλλιό του από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα. Σε μια σεζόν, που μπορεί να ξεκίνησε ως δοκιμαστική λόγω των νέων κονταριών, εξελίχθηκε απόλυτα επιτυχημένη χάρη στην ικανότητά του να προσαρμοστεί άμεσα σε αυτά.

Με φετινή επίδοση στα 6,17 μ. και πολύ καλές προσπάθειες στα 6,20 μ., αλλά ακόμη και στα 6,31 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, άσκησε πίεση στον ανίκητο μέχρι σήμερα Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε επτά αγώνες φέτος, με έξι άλματα πάνω από τα 5,90 μ. και τρία πάνω από τα 6,00 μέτρα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στσεπάνσκι ήταν επίσης, δεύτερος τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού όσο και στο κλειστού του 2025, διοργανώσεις στις οποίες επικράτησε ο Ντουπλάντις.

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στον παγκόσμιο πρωταθλητή και ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Εμμανουήλ Καραλή για τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Πολωνία.

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικών θυσιών και αδιάκοπης προσπάθειας του μεγάλου μας αθλητή, ο οποίος με "όπλα" την υπομονή και την επιμονή απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα μεγάλα όνειρα και οι στόχοι που φαίνονται άπιαστοι μπορούν να επιτευχθούν.

Η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μια ατομική νίκη, αλλά και μια τεράστια έμπνευση για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν στο "ευ αγωνίζεσθαι".

"Μανόλο" μην σταματάς να μας κάνει υπερήφανους!».