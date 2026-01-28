Κλειστή θα παραμείνει η κερκίδα των φιλοξενούμενων, ως ένδειξη πένθους.

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ καλεί τους φιλάθλους της ομάδας να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του συλλόγου και να μην ταξιδέψουν στη Γαλλία, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με 7 νεκρούς οπαδούς των «ασπρόμαυρων» στη Ρουμάνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και τη Λιόν, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.

»Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ».

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ γνωστοποίησαν πως όλες οι εκδρομές για τη Λιόν ακυρώνονται και η κερκίδα που θα τους φιλοξενούσε θα παραμείνει κλειστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

»Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».