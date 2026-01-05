Συνεχίστηκε η παράδοση με τα αρκουδάκια και άλλα λούτρινα παιχνίδια.

Μόλις δόθηκε το σύνθημα, το παγοδρόμιο γέμισε αρκουδάκια και άλλα λούτρινα παιχνίδια, σε ματς χόκεϊ στην Πενσιλβάνια.

Πρόκειται για την παράδοση των Hershey Bears, που ξεκίνησε το 2001 και τηρήθηκε και φέτος. Τα αρκουδάκια ήταν τόσα πολλά, που σχημάτισαν βουνό, στο οποίο πηδούσαν σαν παιδιά οι παίκτες της ομάδας.

Συνολικά έπεσαν στον πάγο 81.796 λούτρινα παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν δωρεά σε περισσότερες από 60 φιλανθρωπικές οργανώσεις της περιοχής.

Από το 2001 οι Hershey Bears, με τη συνεισφορά των υποστηρικτών τους, έχουν δωρίσει 648.246 λούτρινα παιχνίδια. Το ρεκόρ για αγώνα χόκεϊ παραμένουν τα 102.343 αρκουδάκια που έπεσαν στο παγοδρόμιο των Hershey Bears το 2025.

