Θλάση στους οπίσθιους μηριαίους για τον διεθνή παίκτη.

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό μετά το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης των «πρασίνων» και τέθηκε εκτός μάχης γι' άγνωστο προς το παρόν διάστημα. Ήδη, ο διεθνής πάουερ φόργουορντ/σέντερ ξεκίνησε να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Αυτό σημαίνει πως ο Εργκίν Αταμάν δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στα προσεχή ματς του «τριφυλλιού», αρχής γενομένης από αυτό της Κυριακής (4/1) με την Καρδίτσα, ενώ ακολουθούν τα ματς της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague με Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Βίρτους Μπολόνια (8/1) στο ΟΑΚΑ.

Στη συνέχεια οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο Μόναχο για το παιχνίδι με την Μπάγερν (15/1) και στη νέα «διαβολοβδομάδα» θ' αντιμετωπίσουν εντός την Μπασκόνια (20/1) και εκτός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1).