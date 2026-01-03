Το Betsson Super Cup «επιστρέφει» στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια «απουσίας» με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (03.01.2026, 17:00, MEGA) στο Παγκρήτιο Στάδιο τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ, για την πρώτη «κούπα» του 2026.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα βρεθούν αντιμέτωποι σε τελικό Super Cup. Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι “ερυθρόλευκοι” είχαν επικρατήσει με 1-0 με ένα γκολ του Ξανθόπουλου στο 65’.
O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.
Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις.
Ο Χρήστος Κόντης θα ψάξει το δεύτερο του τρόπαιο ως προπονητής. Το “απουσιολόγιο” στον ΟΦΗ είναι… σχεδόν λευκό. Διαθέσιμος είναι και πάλι ο Ταξιάρχης Φούντας, αλλά θα απουσιάσει ο Ζήσης Καραχάλιος καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και αναχώρησε άμεσα για την ιδιαίτερη πατρίδα του ώστε να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του.
Οι επικρατέστερες ενδεκάδες της αναμέτρησης:
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο – Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης – Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα – Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ταρέμι
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς
2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης
VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel
AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens
4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης
Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Iσέκα, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης.
H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.