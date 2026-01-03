Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό. Εκτός φυσικά είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο οποίος εντυπωσιάζει στα γήπεδα του Μαρόκου με την εθνική του ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το Betsson Super Cup «επιστρέφει» στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια «απουσίας» με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (03.01.2026, 17:00, MEGA) στο Παγκρήτιο Στάδιο τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ, για την πρώτη «κούπα» του 2026.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα βρεθούν αντιμέτωποι σε τελικό Super Cup. Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι “ερυθρόλευκοι” είχαν επικρατήσει με 1-0 με ένα γκολ του Ξανθόπουλου στο 65’.

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις.

Ο Χρήστος Κόντης θα ψάξει το δεύτερο του τρόπαιο ως προπονητής. Το “απουσιολόγιο” στον ΟΦΗ είναι… σχεδόν λευκό. Διαθέσιμος είναι και πάλι ο Ταξιάρχης Φούντας, αλλά θα απουσιάσει ο Ζήσης Καραχάλιος καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και αναχώρησε άμεσα για την ιδιαίτερη πατρίδα του ώστε να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες της αναμέτρησης:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο – Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης – Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα – Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ταρέμι

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς

2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης

VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel

AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens

4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Iσέκα, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.