Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ.

Το σπουδαιότερο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στην «Αγιά Σοφιά», με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ.

Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό που πανηγύρισε Κύπελλο (2011) και Πρωτάθλημα (2018) με την Ένωση, αλλά πλέον έχει έξι ματς δίχως νίκη στον πάγκο του Άρη (0-4-2 με 4-8 τέρματα).

Η ΑΕΚ, από την άλλη, θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή και να πάρει ψυχολογία ενόψει του ταξιδιού στο «Αρτέμιο Φράνκι» (Πέμπτη 27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CS1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Ατρόμητος

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΑΕ Κηφισιά

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025