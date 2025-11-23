Οι «πράσινοι» επικράτησαν των «ασπρόμαυρων» με 2-1 πριν τη διακοπή και τώρα ταξιδεύουν στις Σέρρες.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα θα κάνει πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού, που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Για την 5η αγωνιστική του UEFA Europa League, την Πέμπτη (27/11) έχουν υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν των «ασπρόμαυρων» με 2-1 πριν τη διακοπή και τώρα ταξιδεύουν στις Σέρρες, πριν υποδεχθούν τη Στουρμ Γκρατς (ΟΑΚΑ, 22:00).

Με τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο τους, τα «λιοντάρια» ευελπιστούν σε κάτι καλύτερο από τις τέσσερις σερί ήττες (με 3-14 τέρματα) που οδήγησαν στην αποπομπή του Κριστιάνο Μπάτσι.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από το NS2HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Ατρόμητος

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΑΕ Κηφισιά

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025