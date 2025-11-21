Στην Πορτογαλία θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Ματίας Λεσόρ θα μπει ξανά στο χειρουργείο, προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στην ποδοκνημική του αριστερού ποδιού του και για αυτό τον λόγο αναχωρεί αύριο, Σάββατο, για την Πορτογαλία.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, έπειτα από το κάταγμα περόνης που υπέστη στο ματς των «πρασίνων» κόντρα στην Μπασκόνια, για τη Euroleague.

Στις 7 Νοεμβρίου, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε ότι καθυστερεί η επιστροφή του Λεσόρ στη δράση, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερή ποδοκνημική και οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν οστικό οίδημα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Γάλλος μπασκετμπολίστας, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο, θα ταξιδέψει στο Οπόρτο. Εκεί, τη Δευτέρα, θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής «από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως».

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

