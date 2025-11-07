Η επίσημη ενημέρωση για την επάνοδο του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ανακοινώνοντας ότι μετατίθεται η επάνοδός του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, λόγω οστικού οιδήματος.

Έπειτα από φημολογία και δημοσιεύματα αναφορικά με την κατάσταση του Γάλλου σέντερ προκάλεσαν την αντίδραση του Παναθηναϊκού, που έκανε λόγο για «τερατώδεις ανακρίβειες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ, ο Λεσόρ ήταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις, ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. «Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού».

Έπειτα από αυτό, η επιστροφή του Γάλλου σέντερ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, «καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας». Για το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα ματς «θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας», τονίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Λεσόρ υπέστη κάταγμα περόνης στις 19 Δεκεμβρίου 2024, στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Με την ίδια ανακοίνωση, οι «πράσινοι» υπενθυμίζουν πως «ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή “αποκλειστικών” πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης». Τέλος, ο Παναθηναϊκός ζητά από όλους να δείξουν σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DQwnfxxiP3j/}

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ματίας Λεσόρ

«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα θέλαμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σε συνεννόηση με τον Ματίας Λεσόρ, να ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση του αθλητή μας, καθώς, ειδικότερα τις τελευταίες ώρες, λέγονται και γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες.

Ο Ματίας βρισκόταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού.

Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή «αποκλειστικών» πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης.

Ζητούμε από όλους σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα, όπως ακριβώς πράττουμε κι εμείς με υπευθυνότητα και διαφάνεια στην ενημέρωση του κοινού.

Για το χρονοδιάγραμμα επανένταξής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας.