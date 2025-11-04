Ανοίγει αύριο, Τετάρτη, η αυλαία για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, με τα εγκαίνια της αθλητικής έκθεσης ΟΠΑΠ Marathon EXPO, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο (8-9/11) με το αγωνιστικό κομμάτι.
Εκτός από τα εγκαίνια της έκθεσης στο κλειστό γήπεδο τάε κβον ντο στο Π. Φάληρο, εκεί θα πραγματοποιηθεί και η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, όπως και σεμινάριο με θέμα «Μαραθώνιος και καρδιά». Ομιλητές θα είναι γιατροί εξειδικευμένοι στους τομείς αθλητικής καρδιολογίας, καρδιογενετικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
Το πρόγραμμα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας
Τετάρτη 5/11
Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου
- 12:00 - 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO
- 12:00: Επίσημη Έναρξη OPAP Marathon EXPO
- 12:30 - 13:30: Συνέντευξη Τύπου ΣΕΓΑΣ - Παρουσίαση Αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Δρόμου Ανδρών-Γυναικών
- 15:00 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Μαραθώνιος και Καρδιά»
Πέμπτη 6/11
Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου
10:00 - 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO
Παρασκευή 7/11
Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου
- 10:00 - 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO
- 18:30 - 22:00: Συνέδριο «AUTHENTIC TALKS» & Επίσημο γεύμα
Σάββατο 8/11
Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου
- 10:00 - 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
- 10:00 - 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM
- 10:00 - 20:00: OPAP Marathon EXPO
Μαραθώνας
- 12:30 - 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) - Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου
- 13:50 - 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου
Αθήνα - Ζάππειο - πλατεία Καραϊσκάκη
15:00 - 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)
Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)
- 17:00 - 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
- 19:30 - 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
- 17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
- 19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο
- 17:14 - 17:15: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
- 19:45 - 19:46: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
- 17:30 - 17:45: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
- 20:00 - 20:15: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
Κυριακή 9/11
Αθήνα - Ζάππειο - Πλατεία Καραϊσκάκη
8:00 - 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)
Αθήνα - Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)
- 8:00 - 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)
- 8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.
Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου
9:00 - 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)
9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου
Εκκίνηση: Μαραθώνας - Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.
Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής
9:00 - 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής
Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου
Αθήνα - Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)
- 10:20 - 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM
- 10:40 - 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM
Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.
Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο
- 8:31 - 08:32: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
- 9:15 - 9:30: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ
- 10:25 - 10:27: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα Παιδιών COSMOTE TELEKOM
- 10:45 - 10:47: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS COSMOTE TELEKOM
- 10:35 - 10:50: Τιμητικές απονομές Αγώνα Παιδιών 1200μ COSMOTE TELEKOM, Τιμητικές απονομές Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) 1200μ COSMOTE TELEKOM
- 11:09 - 11:12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου μαραθωνοδρόμου
- 11:33 - 11:45: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης μαραθωνοδρόμου
- 11:55 - 12:30: Απονομές μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ