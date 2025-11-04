Ξεκινά η «δράση» για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας.

Ανοίγει αύριο, Τετάρτη, η αυλαία για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, με τα εγκαίνια της αθλητικής έκθεσης ΟΠΑΠ Marathon EXPO, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο (8-9/11) με το αγωνιστικό κομμάτι.

Εκτός από τα εγκαίνια της έκθεσης στο κλειστό γήπεδο τάε κβον ντο στο Π. Φάληρο, εκεί θα πραγματοποιηθεί και η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, όπως και σεμινάριο με θέμα «Μαραθώνιος και καρδιά». Ομιλητές θα είναι γιατροί εξειδικευμένοι στους τομείς αθλητικής καρδιολογίας, καρδιογενετικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας

Τετάρτη 5/11

Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου

12:00 - 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

12:00: Επίσημη Έναρξη OPAP Marathon EXPO

12:30 - 13:30: Συνέντευξη Τύπου ΣΕΓΑΣ - Παρουσίαση Αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Δρόμου Ανδρών-Γυναικών

15:00 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Μαραθώνιος και Καρδιά»

Πέμπτη 6/11

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου

10:00 - 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

Παρασκευή 7/11

Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου

10:00 - 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

18:30 - 22:00: Συνέδριο «AUTHENTIC TALKS» & Επίσημο γεύμα

Σάββατο 8/11

Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου

10:00 - 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

10:00 - 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:00 - 20:00: OPAP Marathon EXPO

Μαραθώνας

12:30 - 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) - Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου

13:50 - 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου

Αθήνα - Ζάππειο - πλατεία Καραϊσκάκη

15:00 - 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

17:00 - 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:30 - 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο

17:14 - 17:15: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:45 - 19:46: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17:30 - 17:45: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

20:00 - 20:15: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Κυριακή 9/11

Αθήνα - Ζάππειο - Πλατεία Καραϊσκάκη

8:00 - 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα - Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

8:00 - 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)

8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

9:00 - 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)

9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου

Εκκίνηση: Μαραθώνας - Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

9:00 - 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα - Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)

10:20 - 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:40 - 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM

Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο