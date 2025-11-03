Ο ΑΝΤ1, στις 6 Νοεμβρίου φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνααγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 19:45 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στη Μάλμε και τον Παναθηναϊκό.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού έρχεται στον δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας αγώνα για τους «πράσινους», που θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις και να μπουν ξανά σε τροχιά πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.

Μετά το τρίποντο στη Βέρνη, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για το «τριφύλλι» που ηττήθηκε από τις ολλανδικές Γκόου Αχέντ Ίγκλς και Φέγενορντ, παρότι και στα δύο παιχνίδια βρέθηκε μπροστά στο σκορ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά μονοπάτια των επιτυχιών, καθώς έχει κατακτήσει το UEFA Europa League το 2013 με την Τσέλσι, αλλά και το UEFA Champions League με τη Λίβερπουλ το 2005.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αλλάξει σελίδα βασιζόμενος στον πολύπειρο Ισπανό προπονητή, και ο αγώνας κόντρα στη Μάλμε αποτελεί εφαλτήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σουηδική ομάδα, που φέτος απώλεσε τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας εντός συνόρων, μετρά δύο ήττες και μία ισοπαλία στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+, θα είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Σουηδία, Μανώλης Σφακάκης και Αλέξης Σπυρόπουλος και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης.

Στις 23:45 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από το γήπεδο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης υποδέχονται τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος θα σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα πεπραγμένα των αναμετρήσεων των τριών ελληνικών ομάδων.

Ακόμα θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα, με τον Θωμά Μίχο να μεταφέρει όλα όσα θα έχουν συμβεί, αλλά και από τον δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, με τον Μιχάλη Τσίγκρη να μεταφέρει το κλίμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=qzZyB2u7IrY}

Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι!