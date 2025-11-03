Σεισμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου Ντάνιελ Σούντγκρεν έκανε λόγο για στημένα ματς μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού πέρσι προκειμένου να πέσει η Καλλιθέα.

Δηλώσεις-βόμβα από τον Σουηδό δεξιό μπακ στην πατρίδα του για όσα βίωσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δη στο φινάλε της περσινής σεζόν, η οποία τον βρήκε στον Βόλο.

Ο Σούντγκρεν μίλησε σε podcast στη Σουηδία κι έκανε ευθέως λόγο για στημένους αγώνες με τους Θεσσαλούς την περασμένη χρονιά και δη στα πλέι άουτ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ηλεκτρονική έκδοση της κορυφαία σουηδικής εφημερίδας «Expressen», ο Σούντγκρεν μίλησε για παιχνίδια στα οποία είχε συμφωνηθεί να κερδίσει η κάθε ομάδα με 3-0, για να σωθούν αμφότερες, με το άρθρο να κάνει λόγο για τον Βόλο και τον Πανσερραϊκό, ώστε να πέσει άλλη ομάδα, εννοώντας προφανώς την Καλλιθέα.

«Στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα μας είπαν "σήμερα δεν θα ακουμπήσετε την μπάλα και "σήμερα αυτός θα πέσει στην περιοχή οπότε θα πάρουν πέναλτι εναντίον μας», λέει μεταξύ άλλων ο 34χρονος μπακ.

«Μετά η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε επίσης να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ εκείνων και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι»!

Στη συνέχεια ρωτήθηκε ευθέως για το αν ήταν στημένοι οι αγώνες: «Ναι, και ντράπηκα. Έπαιξα σε τέσσερις ομάδες στη Σκανδιναβία, αυτό δεν συμβαίνει εκεί».

Αναφορικά με το αν είπε κάτι ο ίδιος: «Στους παίκτες είπα. Μετά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις γιατί ήταν εκείνοι που σε πλήρωναν. Αλλά είναι σαφές ότι έβγαινες έξω και ντρεπόσουν σαν το σκυλί».



«Δεν είχα καμία ανάμειξη σε αυτό, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και συνειδητοποιούσες ότι συνέβαινε σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό!», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το τι είπαν οι άλλοι παίκτες, απάντησε: «Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που απλώς σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ό,τι τους λένε».

Άρα ήξερες ότι θα τον ρίξουν κάτω και θα του κάνουν πέναλτι;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό! Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να πάθω κρίσεις πανικού».

Αν αυτό βγει στη δημοσιότητα και σε καλέσουν να μιλήσεις, τι θα έλεγες;

«Θα έλεγα απλώς την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει», ενώ σημείωσε πως: «Δεν πρόσεξα τίποτα ανάλογο στον Άρη», αλλά έκανε κι ένα δεικτικό σχόλιο:

«Παρόλο που κάποια πράγματα ήταν σαν... "γιατί σούταρε ξανά για να βγει κόρνερ; Μπορείς να διώξεις σε πλάγιο. Στην προπόνηση βγάζεις σε πλάγιο κάθε φορά, αλλά τώρα ξαφνικά δίνεις στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά". Ήταν λίγο ύποπτο με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκεί».

Αποκαλύπτει μάλιστα πως όταν επέστρεψε το καλοκαίρι στην πατρίδα του και στο Ντέγκερφορς, την πρώτη κιόλας μέρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς έπαθε κρίση πανικού κι ένιωσε πόνους στο στομάχι!