Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δημιουργώντας την απορία τι συνέβη.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν τα ξημερώματα την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA.

Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας με 135-133.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση ήταν 26 πόντοι, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ωστόσο μία λάθος πάσα του στο φινάλε αποδείχθηκε μοιραία για την κατάληξη της αναμέτρησης.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο, δεν ήταν τόσο η απόδοση του Γιάννη, όσο το μαυρισμένο δεξί του μάτι, για το οποίο ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα.

Η εξήγηση που έδωσε ο «Greek Freak» τους άφησε όλους... άναυδους.

{https://x.com/Bucks/status/1984795983515885976}

Ο Έλληνας διεθνής άσος απάντησε: «Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα "τι κάνεις, άνθρωπέ μου; Σταμάτα!". Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω».

«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» κατέληξε.

Όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν αν η ιστορία που διηγήθηκε, είναι αληθινή, έγνεψε καταφατικά.