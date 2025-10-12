Παρότι η Ελλάδα είχε μπει καλύτερα στο ματς και ήλεγχε τον ρυθμό, η Δανία ξετύλιξε το δώρο του Ζαφείρη και άνοιξε το σκορ με τον Χόιλουντ στο 22ο λεπτό.

Δύσκολο βράδυ στο Πάρκεν για την Εθνική Ελλάδας που αποχαιρέτησε το Μουντιάλ.

Η γαλανόλευκη γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Δανία και έχασε κάθε ελπίδα για την κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου.

Η τροπή του ματς εξελίχθηκε εφιαλτικά για την Ελλάδα, αφού στο 40′ οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 με κεφαλιά του Άντερσεν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκαρντ από αριστερά.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο τελευταίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πλασάροντας έπειτα από λάθος του Κουλιεράκη και ασίστ του Φρόχολντ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να μειώσει ένα λεπτό αργότερα με κοντινό σουτ του Τζόλη έπειτα από τον Ιωαννίδη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και έτσι η Ελλάδα γνώρισε την τρίτη της διαδοχική ήττα μένοντας στους 3 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του ομίλου, με τη Δανία και τη Σκωτία να βρίσκονται στους 10.

Ως εκ τούτου, το όνειρο της παρουσίας της Εθνικής στο Μουντιάλ έσβησε άδοξα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgmu2h9bsz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Σμάιχελ - Ιωαννίδης, Ζαφείρης, Ρότα

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Βέστεργκααρντ Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Ίζακσεν (76΄ Ντόργκου), Χιούλμαντ, Φρόχολντ (90+1΄ Ο'Ράιλι), Ντάμσγκαρντ (70΄ Έρικσεν), Νόργκααρντ, Χόιλουντ (70΄ Μπίρεθ)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (65΄ Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (65΄ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (65΄ Παυλίδης).