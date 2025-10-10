Το MEGA News στα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης.

Το MEGA News φέρνει στο προσκήνιο τη δράση και τον ενθουσιασμό από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης, με σπουδαίες αναμετρήσεις σε χάντμπολ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο – από τον ανδρικό έως τον γυναικείο αθλητισμό.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή ψάχνει τη νίκη απέναντι στη μαχητική Σιρακούσα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών. Ο Δήμος Μπουλούκος θα περιγράψει την αναμέτρηση, ενώ το ρεπορτάζ θα επιμεληθεί ο Γιάννης Λιόντος. Ο αγώνας θα προβληθεί σε μαγνητοσκόπηση στις 24:10.

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 22:00, το UEFA Champions League Γυναικών επιστρέφει στο MEGA News με τον μεγάλο αγώνα Ρόμα – Μπαρτσελόνα. Στην περιγραφή, οι Θέμης Σωτηρόπουλος και Βιδιάνος Ρούσσος, θα μεταφέρουν το κλίμα από ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι υψηλού επιπέδου.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 18:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την DVTK στο πλαίσιο της Euroleague Γυναικών. Ο Παναγιώτης Περπερίδης αναλαμβάνει την περιγραφή, με τον Γιάννη Λιόντο στο ρεπορτάζ, σε έναν ακόμη κρίσιμο αγώνα για την πορεία της ελληνικής ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το αθλητικό ραντεβού συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου στις 15:00, με το μεγάλο ντέρμπι της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Στην περιγραφή του αγώνα ο Παναγιώτης Περπερίδης, ενώ το ρεπορτάζ καλύπτουν οι Βιδιάνος Ρούσσος και Γιάννης Λιόντος. Ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος, ταχύτητα και αγωνιστική ένταση, που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φέτος, τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού παίζουν αποκλειστικά στο MEGA News.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.