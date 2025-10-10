Τι ώρα ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Δανία η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου.

Το βράδυ της Κυριακής, η Εθνική, παίζει το τελευταίο της χαρτί για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου κυπέλλου αντιμετωπίζοντας τη Δανία, στην Κοπεγχάγη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η νέα γενιά του Ελληνικού ποδοσφαίρου αναζητούν μια γλυκιά εκδίκηση για την ήττα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Και σε αυτό το παιχνίδι ο Alpha θα σας προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα με εκπομπές, ρεπορτάζ και δηλώσεις.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 21:45 Δανία – Ελλάδα, σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο Νίκου Νταμπίζα. Δηλώσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Στις 21:00 η Pre Game εκπομπή, με τον Άγγελο Στυλιάδη και καλεσμένο στο στούντιο τον προπονητή Σάββα Παντελίδη.