Η Εθνική μετά την ήττα από τη Δανία μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση του ομίλου με 3 βαθμούς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στη Σκωτία ταξίδεψαν Έλληνες φίλαθλοι για να δουν από κοντά τον αγώνα της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανία στην αναμέτρηση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανέκοψε την πορεία της Ελλάδας και βρίσκεται πλέον πρώτη στον 3ο όμιλο με 4 βαθμούς.

Τους ίδιους βαθμούς αλλά με ένα γκολ λιγότερο, 3-0 η Δανία έναντι 2-0, έχει η Σκωτία που είναι δεύτερη στον όμιλο ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελλάδα με 3 βαθμούς και 5-4 στα γκολ. Τελευταία στον 3ο όμιλο είναι η Λευκορωσία με 0 βαθμούς και 1-7 γκολ.

Η τρίτη θέση της Ελλάδας προέκυψε από την βαριά ήττα από τους Δανούς σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας. Πλέον, η Ελλάδα αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πρώτη θέση, που της δίνει απευθείας συνέχεια στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, έχει δεύτερη ευκαιρία με τη 2η θέση, αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα φέρει.

Οι αγώνες της Εθνικής

09/10/25 στις 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 στις 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 στις 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 στις 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα.





