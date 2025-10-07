Η «δεύτερη απόφαση» του ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εμπορική συνεργασία τελικά.

Για περίπου 24 ώρες, πολλοί αναρωτιούνταν εάν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την αποχώρησή του. Σε τέτοιο βαθμό, που εκτινάχθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για το τελευταίο εντός έδρας ματς των Λέικερς. Τελικά, ο «χαμός» προκλήθηκε για μια διαφήμιση.

Τη Δευτέρα, ο σταρ των Λέικερς προανήγγειλε πως σήμερα θα ανακοίνωνε την «απόφαση όλων των αποφάσεων». Το teaser που ανάρτησε παρέπεμπε στο «Decision», την εκπομπή μέσω της οποίας σόκαρε τον κόσμο του μπάσκετ το 2010, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

{https://x.com/KingJames/status/1975258187046789292}

Αυτή η μυστηριώδης ανάρτηση προκάλεσε τόσο έντονη συζήτηση, που εκτινάχθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για το ματς των Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ, το τελευταίο εντός έδρας για την κανονική περίοδο του 2025-26, που είναι προγραμματισμένο για τις 12 Απριλίου. Το φθηνότερο εισιτήριο εκτινάχθηκε από τα 82 δολάρια στα 731, στο StubHub και στα 600 δολάρια στην πλατφόρμα Vivid Seats.

Τελικά το «Second Decision»- όπως ονομάστηκε- ήταν η ανακοίνωση της συνεργασίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τη Hennessy, σε ένα συλλεκτικό κονιάκ, που θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αγορές παγκοσμίως εντός του μήνα.

Στο βίντεο του διαφημιστικού, ο σταρ του ΝΒΑ φορά τα ίδια ρούχα και χρησιμοποιεί παρόμοιες εκφράσεις με την ανακοίνωση που είχε κάνει το 2010, για τη «μετακόμισή» του στους Μαϊάμι Χιτ.

{https://x.com/KingJames/status/1975576075561541637}