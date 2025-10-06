O ΛεΜπρόν Τζέιμς προανήγγειλε την «απόφαση όλων των αποφάσεων».

Μεγάλη συζήτηση και εικασίες έχει προκαλέσει μια αινιγματική ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με την οποία προανήγγειλε ότι αύριο, Τρίτη, θα ανακοινώσει την «απόφαση όλων των αποφάσεων».

Ο σταρ των Λέικερς ανάρτησε στα social media ένα βίντεο, με τη λεζάντα «Η απόφαση όλων των αποφάσεων, 7 Οκτωβρίου, 12:00 ΕST». Δεν είναι σαφές τι θα ανακοινώσει. Ίσως πρόκειται για κάποια ανακοίνωση που αφορά το μέλλον του. Αλλά είναι επίσης πιθανό να πρόκειται για διαφήμιση.

Εξάλλου, αύριο, Τρίτη, ξεκινά το Amazon Prime Day και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εμφανίστηκε σε διαφημιστικό της πλατφόρμας φέτος. Ωστόσο, το Sports Illustrated σημειώνει ότι στην ανάρτησή του δεν έχει προσθέσει το hashtag #ad, που θα μαρτυρούσε ότι πρόκειται για διαφήμιση.

{https://x.com/KingJames/status/1975258187046789292}

Το teaser που δημοσίευσε παραπέμπει στο «The Decision» του 2010, όταν αποφάσισε ποια ομάδα θα επέλεγε για να συνεχίσει την καριέρα του, ως free agent. Επρόκειτο για εκπομπή που μεταδόθηκε από το ESPN τον Ιούλιο του 2010, στην οποία ανακοίνωσε ότι θα πήγαινε στους Μαϊάμι Χιτ, προκαλώντας σοκ στον κόσμο του μπάσκετ.

{https://www.youtube.com/watch?v=Afpgnb_9bA4}

Μάλιστα, στο βίντεο φορά ακριβώς τα ίδια ρούχα που είχε επιλέξει πριν από 15 χρόνια, επισημαίνει το Sports Illustrated. Στα 40 του χρόνια, ο Τζέιμς είναι πιο κοντά στο τέλος της καριέρας του, παρότι παίζει ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Πολλοί αναρωτιούνται αν αυτή- η 23η σεζόν- θα είναι η τελευταία του στο NBA, ή τουλάχιστον στους Λέικερς. Ερωτήματα που «φούντωσαν» με την ανάρτηση.