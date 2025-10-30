Ο Σέρβος γκαρντ ήθελε να ανακοινωθεί ότι διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την έναρξη των θεραπειών.

Ο γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νίκολα Τόπιτς, διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

O general manager της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους τη διάγνωση για τον 20χρονο Σέρβο μπασκετμπολίστα. Οι γιατροί είναι «εξαιρετικά θετικοί, συμπλήρωσε.

Ο Νίκολα Τόπιτς επελέγη στο Νο12 του draft του NBA το 2024, αλλά έχασε την περσινή σεζόν λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού. Στις αρχές Οκτωβρίου υποβλήθηκε σε επέμβαση, προκειμένου να γίνει βιοψία. Όταν πήρε τα αποτελέσματα, ζήτησε από τους Θάντερ να μην αποκαλύψουν τη διάγνωση μέχρι να αρχίσει τις χημειοθεραπείες, ανέφερε ο Πρέστι.

Ξεκινώντας τις χημειοθεραπείες ήταν σε θέση να προπονηθεί, ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του στο NBA, συμπλήρωσε.

«Η μόνη μας προσδοκία από εκείνον είναι να επικεντρωθεί σε αυτό. Είναι η πιο σημαντική προτεραιότητά του. Θα επιστρέψει στο μπάσκετ όταν μπορέσει, αλλά προφανώς δεν βάζουμε κάποια χρονική διάρκεια σε αυτό. Έχει την απόλυτη υποστήριξη, την ενθάρρυνση και την αγάπη μας», κατέληξε ο general manager των Θάντερ.

{https://x.com/Rylan_Stiles/status/1983932882100871511}

Πηγή: ESPN