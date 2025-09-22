Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 800 Παλαιστίνιους αθλητές και έχει καταστρέψει τη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σταδίων, γυμναστηρίων και γραφείων ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Σε ασφυκτική πίεση βρίσκεται UEFA που συνεδριάζει αύριο Τρίτη για να αποφασίσει αν θα αποκλείσει το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις της, λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα.

Το Κατάρ - σημαντικός οικονομικός υποστηρικτής της UEFA, ηγείται των πιέσεων για αποκλεισμό τού Ισραήλ, με δημοσιεύματα να θέλουν τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας να τάσσονται υπέρ.

Η πίεση έγινε εντονότερη μέσω της καμπάνιας #GameOverIsrael, από έναν συνασπισμό αθλητών - μεταξύ αυτών και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές Έρικ Καντονά και Γκάρι Λίνεκερ-, διασημοτήτων, ενώσεων φιλάθλων, φιλοπαλαιστινιακών και εργατικών οργανώσεων, που καλούν τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες (και την ελληνική) να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ, με αφορμή τη δολοφονία εκατοντάδων Παλαιστινίων αθλητών στη Γάζα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ucm5lhFB7Ps}

Πανό διαμαρτυρίας έκαναν την εμφάνισή του σε πρόσφατους αγώνες καταδικάζοντας την επιθετικότητα του Ισραήλ. Τον Σεπτέμβριο, η UEFA ύψωχε πανό στον τελικό του Super Cup που έγραφε «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ευρωπαϊκές χώρες και αθλητικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και της Ισπανίας, έχουν εκφράσει την άρνησή τους να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων.

Οι εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ από τον παγκόσμιο αθλητισμό έχουν ενταθεί. Τον Μάιο, η Ισπανία ηγήθηκε των προσπαθειών να πείσει την ΕΕ να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις.

Τον Αύγουστο, την αποβολή όλων των ομάδων του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις της UEFA ζήτησε η επίτροπος του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανές. «Ήρθε η ώρα να αποβληθούν οι δολοφόνοι από τους αγώνες της UEFA. Ας απαλλάξουμε τον αθλητισμό από το απαρτχάιντ και τη γενοκτονία», ανέφερε, σχολιάζοντας ανάρτηση της UEFA για την απώλεια του Παλαιστινίου ποδοσφαιριστή, Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιν («Παλαιστίνιος Πελέ»), ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.

{https://x.com/FranceskAlbs/status/1954441153111015740}

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 400 Παλαιστίνιους ποδοσφαιριστές

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστίνιους τους τελευταίους 23 μήνες, αν και ο αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλότερος.

Μεταξύ των νεκρών είναι και περίπου 800 αθλητές στη Γάζα. Από αυτούς οι 400 ήταν ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και οι Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ - γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ» - και Μοχάμεντ Μπαράκατ - ο «Θρύλος του Χαν Γιουνίς».

Το Ισραήλ έχει επίσης καταστρέψει στη Γάζα τη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σταδίων, γυμναστηρίων και γραφείων ποδοσφαιρικών συλλόγων.

«Κάν'τε το όπως με τη Ρωσία»

Οι διοργανωτές της καμπάνιας #GameOverIsrael... εμπνεύστηκαν από τα όσα συνέβησαν το 2022, όταν μια σειρά από ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ στις Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάζοντας ουσιαστικά τη FIFA και την UEFA να αποκλείσουν τους Ρώσους από τις διοργανώσεις.

Την περασμένη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε σε αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όπως ακριβώς έγινε και με τις ρωσικές το 2022.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας κάλεσε την UEFA και τη FIFA να «υιοθετήσουν μια ισχυρή θέση» σχετικά με το αν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να μετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Ένωση Ιταλών Προπονητών Ποδοσφαίρου απηύθυνε έκκληση στην ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ζητήσει από την UEFA και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις παγκόσμιες διοργανώσεις.

Η έναρξη της εκστρατείας έρχεται καθώς η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Με πληροφορίες από abna24, Zeteo