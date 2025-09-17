Οι διοργανωτές της καμπάνιας #GameOverIsrael... εμπνεύστηκαν από τα όσα συνέβησαν το 2022, όταν μια σειρά από ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ στις Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάζοντας ουσιαστικά τη FIFA και την UEFA να αποκλείσουν τους Ρώσους από τις διοργανώσεις.

Ένας συνασπισμός αθλητών - μεταξύ αυτών και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές Έρικ Καντονά και Γκάρι Λίνεκερ -, διασημοτήτων, ενώσεων φιλάθλων, φιλοπαλαιστινιακών και εργατικών οργανώσεων καλεί τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες (και την ελληνική) να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ, μέσω της καμπάνιας #GameOverIsrael που ξεκίνησε την Τρίτη ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με αφορμή τη δολοφονία εκατοντάδων Παλαιστινίων αθλητών στη Γάζα. Μάλιστα, η καμπάνια διαφημίστηκε σε billboard στην Time Square της Νέας Υόρκης, όπου θα φιλοξενηθούν οκτώ αγώνες της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού - Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ είναι συνδιοργανωτές.

Η καμπάνια καλεί τις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου στο Βέλγιο, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Σκωτία και την Ισπανία να μποϊκοτάρουν την εθνική ομάδα του Ισραήλ - και τις ισραηλινές σε επίπεδο συλλόγων - αλλά και να αποκλείσουν Ισραηλινούς παίκτες από τις εγχώριες διοργανώσεις, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Γάζα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ucm5lhFB7Ps}

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2026, οι Αμερικανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν στα γήπεδά μας τη συγκάλυψη εγκλημάτων πολέμου», αναφέρει σε δήλωσή του ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αμερικανο-Αραβικής Επιτροπής κατά των Διακρίσεων (ADC), Αμπέν Αγιούμπ.

Η ADC ξεκίνησε την πρωτοβουλία #GameOverIsrael με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

«Ο κόσμος πρέπει να πει στο Ισραήλ ότι το παιχνίδι τελείωσε και ότι δεν υπάρχει χώρος στον αθλητισμό για εγκληματίες πολέμου», δήλωσε ο Αγιούμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ξέπλυμα της γενοκτονίας «στα γήπεδα του λαού»

«Το ποδόσφαιρο είναι το πιο προσιτό πράγμα στον κόσμο», δήλωσε στο Zeteo ο Ashish Prashar, διευθυντής της καμπάνιας.

«Είναι το παιχνίδι του λαού», πρόσθεσε. «Και δεδομένου ότι ο λαός είναι τόσο εξοργισμένος με όσα συμβαίνουν με τη γενοκτονία, το πώς αφήνουμε αυτά τα άτομα που υποστηρίζουν ή έχουν συμμετάσχει σε αυτήν να πατήσουν το πόδι τους στα γήπεδα του λαού είναι ντροπή, και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες θα έπρεπε να ντρέπονται... που Ξεπλένουν τα εγκλήματα πολέμου και τη γενοκτονία του Ισραήλ με αθλητικά μέσα».

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 400 Παλαιστίνιους ποδοσφαιριστές

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστίνιους τους τελευταίους 23 μήνες, αν και ο αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλότερος.

Μεταξύ των νεκρών είναι και περίπου 800 αθλητές στη Γάζα. Από αυτούς οι 400 ήταν ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και οι Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ - γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ» - και Μοχάμεντ Μπαράκατ - ο «Θρύλος του Χαν Γιουνίς».

Το Ισραήλ έχει επίσης καταστρέψει στη Γάζα τη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σταδίων, γυμναστηρίων και ποδοσφαιρικών συλλόγων.

«Κάν'τε το όπως με τη Ρωσία»

Αυξάνεται η πίεση

Η καμπάνια #GameOverIsrael υποστηρίζεται από πολλά εξέχοντα άτομα, όπως οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές Έρικ Καντονά και Γκάρι Λίνεκερ, ο Βάλτερ Ζένγκα - ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχει γνωρίσει η Ιταλία και ο Ιρλανδός ηθοποιός - γνωστός και από το Game of Thrones - Λίαμ Κάνινγκχαμ.

Ο Κάνινγκχαμ δήλωσε στο Zeteo ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε την UEFA ή τη FIFA να λάβουν μέτρα για το Ισραήλ. Κάλεσε τους οπαδούς στην πατρίδα του, την Ιρλανδία, να απαιτήσουν από την Ιρλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «να μην έχει καμία σχέση με την εθνική ομάδα του Ισραήλ, τις τοπικές ομάδες και τους μεμονωμένους παίκτες. Έτσι θα δείξετε την αλληλεγγύη σας».

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε σε αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όπως ακριβώς έγινε και με τις ρωσικές το 2022.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας κάλεσε την UEFA και τη FIFA να «υιοθετήσουν μια ισχυρή θέση» σχετικά με το αν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να μετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Ένωση Ιταλών Προπονητών Ποδοσφαίρου απηύθυνε έκκληση στην ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ζητήσει από την UEFA και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις παγκόσμιες διοργανώσεις.

Η έναρξη της εκστρατείας έρχεται καθώς η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Times of Israel, Zeteo