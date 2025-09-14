Η υπεροψία του Σενγκούν συνεχίστηκε και στις απονομές.

Μόλις ολοκληρώθηκε τo Eurobasket 2025 με τη Γερμανία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, μετά τη νίκη κόντρα στην Τουρκία, η κάμερα απαθανάτισε ένα στιγμιότυπο με τον Αλπερέν Σενγκούν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κατά τη διαδικασία ανάδειξης της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket, ο Τούρκος σέντερ έδωσε το χέρι του στον Σρούντερ αγνοώντας τον «Greek Freak» που κι εκείνος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση προς τον Σενγκούν.

Η καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης αποτελείται από τους: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντένις Σρούντερ, Αλπερέν Σενγκούν, Φραντζ Βάγκνερ και Λούκα Ντόντσιτς. Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων ωστόσο, οι Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν, ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των δύο παικτών υπάρχει μια «κόντρα», με τον Τούρκο σέντερ να χαρακτηρίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο «όχι και τόσο καλό πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να σχολιάζει: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει.

Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα.

Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής.

Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου.

Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».