Η Antetokounmpo Academy, ένα πρόγραμμα του Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), συνεχίζει για 7η χρονιά την αποστολή της να ανοίγει τον δρόμο για τους νέους μέσα από το μπάσκετ, την εκπαίδευση και την κοινότητα. Εμπνευσμένη από τις αξίες των αδερφών Αντετοκούνμπο —σκληρή δουλειά, οικογένεια και προσφορά— η Ακαδημία προσφέρει ένα ολιστικό πρόγραμμα που βοηθά τους νέους να εξελιχθούν όχι μόνο ως αθλητές, αλλά και ως δυναμικές, ανθεκτικές προσωπικότητες με διάθεση προσφοράς στην κοινωνία.

Για μία ακόμη χρονιά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις μπάσκετ υπό την καθοδήγηση της Εβίνας Μάλτση και της ομάδας της Eurohoops, ενώ οι συμμετέχοντες παρακολουθούν παράλληλα τη Σχολή Μπάσκετ της Ακαδημίας, για να αναπτύξουν περαιτέρω τις τεχνικές τους δεξιότητες στο γήπεδο.

Εκτός γηπέδου, οι νέοι και οι νέες συμμετέχουν σε σεμινάρια ενδυνάμωσης στο Pierce College, με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται σε κρίσιμες δεξιότητες: ανθεκτικότητα σε καταστάσεις άγχους, περιβαλλοντική ευαισθησία, εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη και καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, πάντα με στόχο τη διαμόρφωση της καλύτερης εκδοχής του εαυτού τους.

Ο 7ος κύκλος της Ακαδημίας εισάγει για πρώτη φορά και δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς στο πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν από κοντά την αξία του να δίνεις πίσω στην κοινωνία—μία βασική αρχή της οικογένειας Αντετοκούνμπο—και να αναπτύξουν μια κουλτούρα ενσυναίσθησης και υπευθυνότητας που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Υποστηρικτές που κάνουν τη διαφορά

Η Ακαδημία υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη ενός οικοσυστήματος αξιόπιστων συνεργατών. Το Ίδρυμα Kaizen προσφέρει στρατηγική χρηματοδότηση, εξασφαλίζοντας ότι οι νέοι και οι οικογένειές τους έχουν τα μέσα για να αναπτυχθούν. «Στο Ίδρυμα Kaizen πιστεύουμε ότι μικρά, σταθερά βήματα μπορούν να φέρουν ουσιαστική αλλαγή. Η στήριξή μας στην Antetokounmpo Academy είναι επένδυση στη νέα γενιά, δίνοντας στα παιδιά δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες για ένα φωτεινότερο μέλλον», δήλωσε ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Η Premia Properties ενισχύει την ανάπτυξη του προγράμματος με δωρεά που υποστηρίζει ένα περιβάλλον μάθησης και εξέλιξης εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία (Hellenic Wineries Group of Companies), με έμφαση στην κοινότητα, τον πολιτισμό και την υπεύθυνη ανάπτυξη, ενδυναμώνει την Ακαδημία να προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζουν τον αθλητισμό με αξίες όπως η ομαδικότητα, η ανθεκτικότητα και η κοινωνική ένταξη.

«Κάθε χρόνο, στόχος μας είναι να δώσουμε κάτι παραπάνω από το μπάσκετ στους συμμετέχοντες. Θέλουμε να ανοίγουμε δρόμους. Ο 7ος κύκλος αφορά την ανακάλυψη του καλύτερου εαυτού μας και την προσφορά στην κοινότητα — αξίες που υποστηρίζει διαχρονικά η οικογένεια Αντετοκούνμπο», αναφέρει η Lauren Cochlin, Global Director του CAFF.

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία της Ακαδημίας, παρέχοντας δημοτικά γήπεδα για τις προπονήσεις των παιδιών, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιείται σε ασφαλείς και προσβάσιμους χώρους για όλους.

Το CAFF ευχαριστεί τους συνεργάτες μας για την ουσιαστική τους συμβολή: