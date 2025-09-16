Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media και όσα λέει στον Σενγκούν.

Μεγαλείο ψυχής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά πόσο σέβεται τους συναθλητές του, ακόμη και όταν οι ίδιοι έχουν μιλήσει υποτιμητικά για τον ίδιο.

«Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει» έγραψε απευθυνόμενος προς τον Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Αλπερέν Σενγκούν είχε πει για τον Γιάννη ότι «δεν είναι σπουδαίος πασέρ», με τον Έλληνα σταρ να αναφέρει: «Δεν μιλάω πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η χρονιά μου στο ΝΒΑ έχοντας κερδίσει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα λόγια, αλλά όσα φαίνονται στο γήπεδο».

Παράλληλα, είχε προκαλέσει σάλο, όταν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας έγραψε ότι «δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;» παραπέμποντας στην Μικρασιατική καταστροφή.

Ωστόσο, επανήλθε σήμερα αποσαφηνίζοντας: «Το post μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να τους προσβάλω».