Η Εθνική μας σήκωσε όλους τους Έλληνες ψηλά. Μεγάλη νίκη επί της Φινλανδίας.

Με ψυχή, πυγμή και απόλυτη συγκέντρωση η Εθνική Ελλάδας νίκησε την Φινλανδία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Μόνο περηφάνια για αυτή την Εθνική μας, σε μια πορεία που αξίζει μόνο συγχαρητήρια.

Η Ελλάδα κέρδισε την Φινλανδία με 92-89 και έπαιξε ένα πραγματικά σαρωτικό μπάσκετ κατακτώντας μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, παρά το γεγονός ότι στα τελευταία 2 λεπτά έκανε απανωτά λάθη, μετατρέποντας το φινάλε σε θρίλερ.

{https://x.com/EuroBasket/status/1967262101807759737}

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει... χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16... στείρα χρόνια!

{https://x.com/EuroBasket/status/1967262015312839002}

Βασίλης Σπανούλης: Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας

Το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλη την Ελλάδα, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας.

«Κάναμε μια εξαιρετική πορεία, κάναμε κουταμάρες με την Τουρκία, αλλά ήμασταν έτοιμοι παρά τα λάθη στα τελευταία 2 λεπτά».

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Α' δεκάλεπτο Ελλάδα - Φινλανδία: 24-15

Στατιστικά

Ελλάδα: 2/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 5/8 βολές, 8 ριμπάουντ (8 αμυντικά), 6 ασίστ, 5 φάουλ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Φινλανδία: 2/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ (5 αμυντικά - 3 επιθετικά), 4 ασίστ, 5 φάουλ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα

Ημίχρονο 48-34

Στατιστικά

Ελλάδα: 7/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 13/20 βολές, 18 ριμπάουντ (16 αμυντικά - 2 επιθετικά), 11 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Φινλανδία: 9/18 δίποντα, 4/17 τρίποντα, 16 βολές, ριμπάουντ (11 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 15 φάουλ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα

Γ' δεκάλεπτο Ελλάδα - Φινλανδία: 69-56

Στατιστικά

Ελλάδα: 12/22 δίποντα, 10/22 τρίποντα, 15/23 βολές, 30 ριμπάουντ (24 αμυντικά - 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 15 φάουλ, 9 λάθη, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Φινλανδία: 11/24 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 10/12 βολές, 22 ριμπάουντ (16 αμυντικά - 6 επιθετικά), 14 ασίστ, 20 φάουλ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα

Τελικό σκορ: Ελλάδα - Φινλανδία 92-89

{https://x.com/HellenicBF/status/1967261778863342047}

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

{https://x.com/EuroBasket/status/1967229838986518599}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967231262071939112}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967230852691095990}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967236931856601095}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967236707993977291}

{https://x.com/HellenicBF/status/1967234409868022018}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967260350404837388}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967264466078228773}

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)

Τα στατιστικά της Ελλάδας: 14/29 δίποντα, 14/30 τρίποντα, 22/34 βολές, 41 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 9 επιθετικά), 21 ασίστ, 7 κλεψίαμτα, 4 μπλοκ, 14 λάθη, 23 φάουλ

Τα στατιστικά της Φινλανδίας: 15/32 δίποντα, 13/39 τρίποντα, 20/25 βολές, 34 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 10 επιθετικά), 21 ασίστ, 10 κλεψίματα, 9 λάθη, 29 φάουλ