Τι δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο EuroBasket 2025, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει σκοπό να σταματήσει από την Επίσημη Αγαπημένη.

«Είναι μαγεία να εκπληρώνονται τα όνειρά σου. Όνειρα που έχεις από 15 χρονών παιδί. Όταν αυτό γίνεται προσπαθείς να το διαφυλάξεις, προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις.

Για μένα πέρσι εκπληρώθηκε το όνειρο να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέτος το όνειρο του να καταφέρω κάτι με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο Ανδρών. Αυτό ήταν που με έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ, το να βλέπω την Εθνική του 2005 και του 2006. Από παιδί ονειρευόμουν κι έλεγα πόσο όμορφο είναι να κάνεις κάτι τέτοιο για τη χώρα σου.

Νιώθω ευλογημένος και ελπίζω να κάναμε τους Έλληνες περήφανους, παιδάκια να αγαπήσουν το μπάσκετ και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουν τα δικά τους προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από έναν αγώνα μπάσκετ, να καταφέραμε το μυαλό τους να ξεχαστεί ή ακόμα καλύτερα, να τους κάναμε να χαμογέλασαν.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος», ήταν τα λόγια του Κώστα Παπανικολάου.