Οι πρώτες δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Φανερά συγκινημένος ο Βασίλης Σπανούλης στο τέλος του τελικού, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε ιστορία καθώς μετά τον Παναγιώτη Γιαννάκη έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε EuroBasket τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής και μετά το φινάλε του αγώνα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής στις δηλώσεις του αμέσως μετά το φινάλε του τελικού ανέφερε: «Ελλάδα αυτό είναι για σένα. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύουμε εδώ το έθνος».

{https://youtu.be/z_PIQYWLbWE?si=4DstreS__5pmEbSh}