Το γλέντι της Εθνικής κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μετά τη σπουδαία τους νίκη επί της Φινλανδίας, που η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη το πανηγύρισαν στα αποδυτήρια.

Το γλέντι ξεκίνησε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ανοίγει μία σαμπάνια για να κάνει… μούσκεμα τους συμπαίκτες του και όλοι μαζί να τραγουδούν και να πανηγυρίζουν για τη νέα μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket.

Οι παίκτες, φυσικά, έκαναν και θετικά σχόλια για τον προπονητή τους, ο οποίος τους οδήγησε στην αποψινή νίκη.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.instagram.com/reel/DOl17gfj4Ij/?utm_source=ig_embed}