Ο μικρός τελικός της Ελλάδας με την Φινλανδία στο Eurobasket 2025.

Ώρα μεταλλίου για την Ελλάδα στο Eurobasket 2025, η οποία αντιμετωπίζει την Φινλανδία.

H Εθνική μας είναι έτοιμη να δώσει την πιο σημαντική μάχη της τελευταίας 16ετίας, σε έναν αγώνα που προσφέρει μια θέση στο βάθρο, ένα μετάλλιο και το σημαντικότερο μια κληρονομιά για το μέλλον.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

Η πρόκληση της Φινλανδίας μόνο αμελητέα δεν είναι. Η ομάδα του ευρωπαϊκού βορρά έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στο τουρνουά, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη του φινλανδικού μπάσκετ δεν είναι τυχαία. Με οργανωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, έμφαση στο σύγχρονο στυλ παιχνιδιού και τη διαρκή παρουσία παικτών σε κορυφαία πρωταθλήματα, οι Σκανδιναβοί χτίζουν σταθερά τη δική τους μπασκετική ταυτότητα. Τα στατιστικά τους στο Ευρωμπάσκετ μιλούν από μόνα τους: κορυφαία ομάδα σε τρίποντα ανά αγώνα, με εντυπωσιακή ταχύτητα μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση και τρομερή ενέργεια στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η Ελλάδα όμως διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και κυρίως βαθύ κίνητρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας (στον πιθανώς τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο), οι παίκτες-αποκάλυψη της διοργάνωσης και ένας προπονητής που έχει εμπνεύσει το σύνολο, καλούνται να δείξουν χαρακτήρα. Ο μικρός τελικός είναι ένας πραγματικός τελικός για την Εθνική, που μετά από 16 χρόνια διεκδικεί μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ.

Ο Σπανούλης ζήτησε από τους παίκτες του να δουν το ματς σαν το μεγαλύτερο της καριέρας τους. Γιατί ίσως να είναι. Το ίδιο ζητά και ο κόσμος. Για ένα μετάλλιο που δεν θα είναι απλώς χάλκινο. Θα είναι χρυσάφι για την ψυχολογία, το μέλλον και τη νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ.

Οι τρεις ρέφερι του μικρού τελικού του EuroBasket 2025: Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Κόντε (Ισπανία), Ανάγια (Παναμάς).